Европейские политики продолжают относятся к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.0 комментариев
Порошенко и Тимошенко ответили на слухи о переговорах с США
Порошенко и Тимошенко отреагировали на информацию о переговорах с США
Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Юлия Тимошенко прокомментировали слухи о секретных встречах с представителями США.
Порошенко отметил, что его команда работает «публично и прозрачно» с американскими партнерами для сохранения двухпартийной поддержки Украины. Он также подчеркнул, что его команда выступает против выборов во время войны, в отличие от власти, которая якобы использует неконституционные меры против оппонентов, сообщает ТАСС.
Тимошенко, лидер партии «Батькивщина», в свою очередь, заявила, что ее команда ведет переговоры с международными союзниками, но не затрагивает тему выборов на Украине до достижения справедливого мира.
Ранее сообщалось, что Белый дом провел секретные обсуждения о выборах на Украине с оппонентами Владимира Зеленского, включая экс-премьера Юлию Тимошенко и членов партии бывшего главы государства Петра Порошенко.
Россия рассматривает и анализирует информацию о контактах США с украинской оппозицией, но не доверяет анонимным источникам.
Политолог Лариса Шеслер заявила газете ВЗГЛЯД, что Вашингтон посылает сигнал Киеву, что Владимир Зеленский должен уйти с политической арены, и создает пул кандидатов для потенциальных президентских выборов, которые будут более сговорчивыми в диалоге с командой президента США.