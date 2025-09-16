Tекст: Дмитрий Зубарев

«Капибара» рассказал о своих обстоятельствах плена и службе на стороне России, передает РИА «Новости». По его словам, он оказался на фронте всего через четыре месяца после начала службы, а в плен попал через три-четыре дня после первого выхода на линию боевого соприкосновения.

Он заявил: «Четыре месяца я прослужил. 15 июня нас привезли на полигон, а в октябре отправили на боевые позиции. Сколько прошло от первого выезда на ЛБС до того, как в плен попал? Три-четыре дня». При этом «Капибара» отметил, что подготовка в подразделении ВСУ практически отсутствовала, взаимодействие между бойцами было минимальным.

Экс-военнослужащий подчеркнул, что бойцов отправляли на позиции с незнакомыми людьми, отсутствовала передача информации о позывных, а при ранениях не было должной координации. Он отметил, что отсутствие подготовки и хаос в подразделении стали причиной его перехода на сторону России. Сейчас он состоит в добровольческом отряде имени Александра Матросова, который объединяет бывших военных ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный из состава ВСУ заявил о некомпетентности и панике среди иностранных боевиков на линии фронта. Он также рассказал, что бойцы ВСУ подвергались бомбежке со стороны украинских дронов «Баба-яга». Кроме того, пленный подтвердил факты принуждения восемнадцатилетних украинцев к подписанию контрактов на службу.