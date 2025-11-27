Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, большинство украинских солдат, мобилизованных насильно, не имеют мотивации воевать, в отличие от российских военных, сообщает ТАСС.

Боб отметил, что многие из его бывших сослуживцев не проходили даже срочную службу и были отправлены на фронт принудительно.

Бывший военный ВСУ добавил, что российские военнослужащие, по его наблюдению, демонстрируют гораздо более высокий дух и цельность, поскольку многие из них пошли на спецоперацию добровольно. Он считает, что такие бойцы знают, зачем они сражаются, и воспринимают происходящее как защиту своих ценностей и самой России. По мнению добровольца, если бы не спецоперация, угроза с Украины могла бы перерасти и на другие территории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские разведчики вышли к позициям ВСУ под Северском в ДНР. Российские войска зашли в Звановку к югу от Северска.

Украинские военные попали в оперативное окружение под Северском.