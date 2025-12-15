По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».0 комментариев
Хинштейн поручил отстранить главу дирекции по особо охраняемым территориям
Губернатор Курской области Александр Хинштейн распорядился отстранить руководителя дирекции по особо охраняемым природным территориям после выявления нарушений при работах в парке «Патриот».
Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил освободить от должности главу дирекции по управлению особо охраняемыми природными территориями региона, сообщает ТАСС. Такое решение прозвучало на заседании правительства области после рассмотрения ситуации с состоянием парков и скверов.
«Ситуация возмутительная. Принимаю решение, отстраняйте директора по УОПТ. Это не первое нарекание к его работе. Все, что я наблюдал, не вызывает у меня, прямо скажем, позитивных эмоций», – заявил Хинштейн, выразив недовольство качеством исполнения работ на подведомственных объектах.
По словам главы областного Минприроды Максима Левина, директор ввел его в заблуждение относительно состояния парка «Патриот». Сейчас в отношении главы дирекции проводится служебная проверка – объект еще не сдан, часть работ выполнена некачественно, а электрическая часть нуждается в доработке из-за постоянных неисправностей освещения.
Губернатор подчеркнул, что завершение всех работ в парке «Патриот» остается на контроле, поскольку считает этот объект весьма значимым для города и региона. Хинштейн констатировал отсутствие вовлеченности и заинтересованности у директора и заявил, что дальнейшее сотрудничество с ним невозможно.
Ранее экс-директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова приговорили к пяти годам за строительство дома для бывшего замминистра обороны Павла Попова на средства, выделенные парку.