Экс-директор парка «Патриот» получил срок за мошенничество

Суд приговорил бывшего главу парка «Патриот» Ахмедова к пяти годам

Tекст: Денис Тельманов

Бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов осужден на пять лет лишения свободы и оштрафован на 500 тыс. рублей, передает ТАСС. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге.

Суд установил, что Ахмедов незаконно построил дом и другие объекты на участке, который принадлежал экс-заместителю главы Минобороны генералу армии Павлу Попову. Согласно приговору, он отбывать наказание будет в колонии общего режима.

«Назначить Ахмедову общий срок наказания в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием в колонии общего режима и штраф в 500 тыс. рублей», – говорится в оглашении приговора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура настаивает на шести годах колонии для бывшего руководителя парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова, обвиняемого в хищении более 25 млн рублей.

Военная прокуратура заявила, что бывший замминистра обороны Павел Попов создал организованную преступную группу для хищения средств, выделенных на строительство парка «Патриот».

Главная военная прокуратура установила, что финансирование, выделенное на благоустройство парка «Патриот», было потрачено на строительство двухэтажного жилого дома, гостевого дома и гаража на даче сына Попова.