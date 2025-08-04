Гособвинение запросило шесть лет колонии для экс-директора парка «Патриот»

Прокуратура в Одинцовском горсуде запросила шесть лет для экс-директора парка «Патриот» Ахмедова

Tекст: Елизавета Шишкова

В ходе заседания Одинцовского городского суда прокуратура попросила суд признать экс-директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова виновным и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, передает ТАСС.

Представитель гособвинения заявил: «Прошу суд признать Ахмедова виновным и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима».

Следствие полагает, что Ахмедов, экс-заместитель министра обороны Павел Попов и бывший заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров с 2022 по 2024 годы сфальсифицировали документы о строительстве на территории парка «Патриот» и похитили более 25 млн рублей. Эти средства были направлены на возведение объектов на личном участке генерала.

В отношении Владимира Шестерова уже вынесен приговор – он получил шесть лет колонии после заключения досудебного соглашения и признания своей вины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший руководитель парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов перечислил 500 тыс. рублей в качестве частичного возмещения ущерба парку и Минобороны.

Ахмедов признал свою вину по делу о хищении более 25 млн рублей при строительстве объектов в парке «Патриот» и согласился на особый порядок рассмотрения дела.

Он также заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на экс-замминистра обороны Павла Попова.