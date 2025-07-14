Экс-директор парка «Патриот» полностью признал вину в суде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов полностью признал свою вину по делу о мошенничестве и служебном подлоге, пишет РИА «Новости». Дело Ахмедова будет рассмотрено в особом порядке, что предусматривает вынесение приговора без изучения доказательств в суде и более мягкое наказание. Суд провел первое заседание по этому делу в Одинцово.

В ходе следствия установлено, что с 2022 по 2024 год Ахмедов, бывший замминистра обороны Павел Попов и генерал-майор Владимир Шестеров вносили ложные сведения в документы о строительных работах в парке «Патриот». Таким образом из бюджета было похищено более 25 млн рублей. Ахмедов и Шестеров заключили досудебные соглашения о сотрудничестве и признали вину в полном объеме.

Дело Шестерова будет рассматривать Одинцовский гарнизонный военный суд. Ахмедову и Шестерову вменяется мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог. Расследование в отношении Попова продолжается: его обвиняют не только в мошенничестве и служебном подлоге, но и в превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, директор военно-патриотического парка «Патриот» полковник в отставке Вячеслав Ахмедов и его сообщник генерал-майор Владимир Шестеров похитили более 30 млн рублей, оплатив невыполненные работы и несуществующие товары. Ахмедова отпустили под домашний арест. Ахмедов заключил сделку со следствием.