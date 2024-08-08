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СМИ раскрыли подробности дела о махинациях в парке «Патриот»
«Коммерсант»: Фигуранты дела о хищениях в парке «Патриот» оплачивали фиктивные работы и поставки товаров
Директор военно-патриотического парка «Патриот» полковник в отставке Вячеслав Ахмедов и его сообщник, генерал-майор Владимир Шестеров, похитили более 30 млн рублей, оплатив невыполненные работы и несуществующие товары, сообщили в СК РФ.
Как пишет «Коммерсант», обвинение в мошенничестве в особо крупном размере было предъявлено директору парка «Патриот» Ахмедову и Шестерову. По данным следствия, подозреваемые организовали схему хищения бюджетных средств, заключавшуюся в оплате фиктивных работ и поставок товаров, которые на самом деле не выполнялись и не поставлялись.
В ходе предварительного следствия оба фигуранта признали свою вину в совершении преступления. Ахмедов был заключен под стражу, а Шестеров, учитывая состояние его здоровья, был помещен под домашний арест.
Во вторник Ахмедов обжаловал меру пресечения.
Ранее военный суд арестовал до 21 сентября Ахмедова в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.