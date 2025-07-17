Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Экс-директор парка «Патриот» Ахмедов возместил 500 тыс. рублей ущерба
Бывший руководитель парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов перечислил 500 тыс. рублей в качестве частичного возмещения ущерба парку и Минобороны.
Об этом объявили в Одинцовском гарнизонном суде, где рассматривается дело, передает ТАСС.
Представитель военной прокуратуры попросил суд приобщить к делу справку, подтверждающую выплату в размере 500 тыс. рублей. Судья удовлетворил данное ходатайство и документ был включен в материалы дела.
Ранее Главная военная прокуратура представила обвинения экс-замглавы Минобороны Павлу Попову по делу о хищении денег при строительстве парка «Патриот».