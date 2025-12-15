Трамп не может игнорировать возможную реакцию России и Китая, которая обязательно будет, учитывая их интересы в Венесуэле и вложенные в нее суммы. Разумеется, ни Москва, ни Пекин не будут воевать за Венесуэлу напрямую, но ведь и в Корее, и во Вьетнаме напрямую не воевали.0 комментариев
Axios: Харрис начала подготовку к президентской кампании в 2028 году
Камала Харрис изменила риторику и расширила публичную активность, что участники Демократической партии уже расценивают как подготовку к выборам президента США в 2028 году, сообщил портал Axios.
Камала Харрис рассматривает возможность снова побороться за пост президента США в 2028 году, сообщает РИА «Новости».
По данным портала, на минувшей неделе Харрис предприняла ряд шагов, которые демократы считают началом ее новой предвыборной кампании. В частности, выступая в Лос-Анджелесе перед Национальным комитетом Демократической партии, она публично раскритиковала обе ведущие партии за неспособность оправдать доверие избирателей и удовлетворить нужды американцев.
Участники выступления отметили, что Харрис изменила свою риторику по сравнению с прежней кампанией, дистанцировавшись от защиты политики Джо Байдена, и сосредоточилась на необходимости перемен среди двух основных партий. После ее речи несколько членов комитета заявили Axios о поддержке возможной кандидатуры Харрис на выборах 2028 года.
Отмечается, что Харрис также расширила свой тур с презентациями книги «107 дней», включив в график важные для Демпартии регионы, например, штат Южная Каролина и города с большим числом афроамериканцев. По мнению политических обозревателей, поддержка среди афроамериканских избирателей остается одним из ключевых ресурсов бывшего вице-президента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Камала Харрис уступила Дональду Трампу на президентских выборах в Соединенных Штатах в ноябре прошлого года.