Названо число заходов на «Госуслуги» через Мах

Более 6,5 млн раз пользователи входили на «Госуслуги» через Мах

Tекст: Елизавета Шишкова

Более 6,5 млн обращений зафиксировано через сервис входа на «Госуслуги» с помощью мессенджера Мах, сообщил на «Финополисе-2025» глава VK Владимир Кириенко, передает ТАСС.

Функция получения одноразового кода для входа на «Госуслуги» через Max стала доступна пользователям с конца августа. Сейчас опция находится в тестовом режиме, уточнил глава VK. Кириенко отметил, что наблюдается постоянный рост интереса к подобным цифровым решениям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мессенджере Max появилась функция самостоятельного подписания договоров, обращений в суд и других документов онлайн при помощи чат-бота «Госключ».

Пользователи теперь могут получить цифровой ID, который является аналогом бумажных документов, используя водительское удостоверение и подтверждение личности через «Госуслуги».

