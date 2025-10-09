Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
Более 6,5 млн раз пользователи входили на «Госуслуги» через Мах
Сервис авторизации на портале «Госуслуги» через мессенджер Мах за первый месяц показал значительный рост популярности среди россиян, сообщил глава VK Владимир Кириенко на «Финополисе-2025».
Более 6,5 млн обращений зафиксировано через сервис входа на «Госуслуги» с помощью мессенджера Мах, сообщил на «Финополисе-2025» глава VK Владимир Кириенко, передает ТАСС.
Функция получения одноразового кода для входа на «Госуслуги» через Max стала доступна пользователям с конца августа. Сейчас опция находится в тестовом режиме, уточнил глава VK. Кириенко отметил, что наблюдается постоянный рост интереса к подобным цифровым решениям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мессенджере Max появилась функция самостоятельного подписания договоров, обращений в суд и других документов онлайн при помощи чат-бота «Госключ».
Пользователи теперь могут получить цифровой ID, который является аналогом бумажных документов, используя водительское удостоверение и подтверждение личности через «Госуслуги».
