В Max появилась функция создания цифрового ID по водительским правам

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава VK Владимир Кириенко на форуме «Финополис-2025» сообщил о запуске в мессенджере Max возможности создания «Цифрового ID» по водительскому удостоверению через «Госуслуги». Ранее получить цифровой идентификатор можно было только по биометрии или заграничному паспорту, передает ТАСС.

Процесс оформления ID занимает несколько минут: необходимо войти в профиль в Max, выбрать функцию «Создание ID» и дать согласие на вход по лицу или отпечатку пальца. Затем требуется согласиться на обработку персональных данных на «Госуслугах» и подтвердить личность – очно или онлайн, используя биометрию или загранпаспорт.

После прохождения всех процедур пользователю предложат сделать селфи, чтобы получить подтверждение о готовности цифрового идентификатора. Теперь для подтверждения личности можно использовать водительские права, что расширяет возможности пользователей Max.

Цифровой ID является аналогом бумажных документов и постепенно внедряется в розничной торговле. Некоторые ретейлеры уже запускают систему идентификации на кассах самообслуживания.

Ранее в мессенджере Max появилась функция самостоятельного подписания договоров, обращений в суд и других документов онлайн при помощи чат-бота «Госключ».

