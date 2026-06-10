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Беглов: Более 40 кораблей и судов строится на верфях в Петербурге
На судостроительных предприятиях Северной столицы в настоящее время создается более 40 новейших судов и кораблей для нужд отечественного флота, сообщил губернатор города Александр Беглов.
«Санкт-Петербург развивается как морская столица. Петр I заложил здесь первые основы нашего Военно-морского флота... Сегодня на верфях Санкт-Петербурга строится более 40 кораблей и судов. Промышленность изготавливает необходимое оборудование, а наши лучшие учебные заведения готовят соответствующих специалистов», – заявил Беглов в ходе торжественного открытия Международного военно-морского салона «Флот-2026», передает РИА «Новости».
Международная выставка стартовала в среду на территории Музея военно-морской славы в Кронштадте. Мероприятие объединило командование ВМФ России, представителей государственных структур, руководителей крупнейших предприятий и ведущих отраслевых экспертов. На площадках конгрессно-выставочного центра демонстрируются передовые образцы отечественной продукции военно-морского назначения.
Организаторы также ожидают прибытия зарубежных делегаций из дружественных государств. Работа профильного салона продлится до 14 июня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабное мероприятие в Кронштадте началось со зрелищного пролета пилотажных групп.
На проходящем форуме разработчики впервые продемонстрировали публике новейшую неатомную субмарину «Амур-1650».
Месяцем ранее на петербургском заводе «Северная верфь» заложили многоцелевой фрегат «Адмирал флота Громов».