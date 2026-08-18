Дания впервые отправила солдат-срочников служить в Гренландию

Датских призывников впервые направили в Гренландию на учения сил НАТО

Tекст: Мария Иванова

Датское командование перебросило военнослужащих на остров для прохождения службы продолжительностью 11 месяцев, передает РИА «Новости».

«Впервые призывники направлены в Гренландию, где они будут отрабатывать военные навыки в незнакомой местности», – отмечается в официальном заявлении.

Солдаты примут участие в тренировках Arctic Endurance. Мероприятия проходят в рамках масштабной операции НАТО по усилению присутствия на Севере. К учениям также привлекли контингенты из Германии, Норвегии, Исландии, Бельгии, Финляндии, Франции и Нидерландов.

Остров является автономной территорией в составе Датского королевства. Ранее Дональд Трамп неоднократно высказывал намерения присоединить эти земли к США. В ответ Копенгаген и местная администрация потребовали от Вашингтона уважать их территориальную целостность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Дания увеличила срок службы по призыву до 11 месяцев.

Месяцем ранее премьер-министр королевства Метте Фредериксен категорически отвергла возможность продажи Гренландии Соединенным Штатам.

Весной на секретных переговорах в Вашингтоне датские дипломаты наотрез отказались обсуждать утрату суверенитета над островом.