Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.8 комментариев
Путин и президент Мьянмы обнялись при встрече в Кремле
Президент России Владимир Путин и глава Мьянмы Мин Аун Хлайн пожали друг другу руки и обнялись на встрече в Кремле.
Азиатский политик прибыл в Россию с официальным визитом во вторник, передает РИА «Новости».
«Уважаемый господин президент, дорогие друзья, добрый день. Очень рады вас вновь видеть в Москве», – сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал переговоры лидеров двух стран.
Перед встречей президент Мьянмы возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.
Россия и азиатская республика приступили к реализации проекта атомной электростанции малой мощности.