Зеленский назначил нового главу подконтрольной Киеву части Запорожской области

Tекст: Валерия Городецкая

Соответствующий указ украинского лидера опубликован на его официальном сайте, передает ТАСС. Другим документом Зеленский освободил от исполнения обязанностей прежнего руководителя администрации Ивана Федорова.

В пятницу правительство страны утвердило его на новом посту. Федоров стал руководителем Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Дополнительные подробности кадровых перестановок пока не приводятся.

В середине июля глава Минобороны Украины Михаил Федоров объявил об уходе со своего поста.

После этого решения в Киеве и других украинских городах вспыхнули массовые акции протеста.

Позже бывший министр ответил отказом на предложение Владимира Зеленского о переходе на работу в СНБО.