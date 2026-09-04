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Зеленский назначил нового главу подконтрольной Киеву части Запорожской области
Владимир Зеленский назначил Михаила Семикина временно исполняющим обязанности руководителя администрации на подконтрольной киевским властям территории Запорожской области.
Соответствующий указ украинского лидера опубликован на его официальном сайте, передает ТАСС. Другим документом Зеленский освободил от исполнения обязанностей прежнего руководителя администрации Ивана Федорова.
В пятницу правительство страны утвердило его на новом посту. Федоров стал руководителем Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Дополнительные подробности кадровых перестановок пока не приводятся.
В середине июля глава Минобороны Украины Михаил Федоров объявил об уходе со своего поста.
После этого решения в Киеве и других украинских городах вспыхнули массовые акции протеста.
Позже бывший министр ответил отказом на предложение Владимира Зеленского о переходе на работу в СНБО.