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За рекордную взятку в биткоинах для экс-следователя запросили наказание в 20 лет
Гособвинение попросило 20 лет экс-следователю Марату Тамбиеву, обвиняемому в получении рекордной взятки в 2718 биткоинов
Гособвинение в ходе прений сторон в Балашихинском суде Московской области попросило назначить 20 колонии бывшему следователю Марату Тамбиеву. Ему инкриминируют получение рекордной взятки в биткоинах и долларах, эквивалентную 7,3 млрд руб.
«Прошу признать Марата Хамидовича Тамбиева виновным. Назначить наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн рублей», – приводит слова гособвинителя РИА «Новости».
Экс-следователям СК Тамбиеву и Кристине Ляховенко вменяют несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере, приготовления к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. Как считает следствие, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов.
Помимо биткоинов, фигуранты требовали у хакеров более 1,5 млн. долларов. Общая сумма взяток составила 7,3 млрд руб. Это рекордная сумма, которая проходила по делу о взяточничестве в России.
Тамбиев и Ляховенко свою вину не признают.