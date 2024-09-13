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    13 сентября 2024, 16:55 • В мире

    Зачем Германия выводит из себя Польшу

    Зачем Германия выводит из себя Польшу
    @ REUTERS

    Tекст: Кирилл Аверьянов

    Немецко-польские отношения, и без того непростые, внезапно еще более обострились. Причиной стало то, что обе страны декларируют и реализуют усиление борьбы с незаконной миграцией. Однако Польша считает, что Берлин не имеет права ограничивать миграцию теми же методами, что и Варшава. Что именно происходит и как далеко зайдет этот конфликт?

    В четверг 12 сентября в столице германской федеральной земли Бранденбург Потсдаме было запланировано вручение премии M100 Media Award, которую в 2024 году должен получить премьер-министр Польши Дональд Туск. Однако визита в Германию не будет, на церемонию вручения награды Туск не поедет.

    Одновременно стало известно, что и у канцлера Олафа Шольца, который должен был произнести приветственную речь Туску, возникли некие неотложные дела. Ранг международного мероприятия снизился настолько резко, что это стало неожиданностью почти для всех.

    Причина демарша – очередное обострение польско-германских отношений, связанное с намерением Берлина установить контроль на границах с соседними странами. А началось все с отданного 9 сентября распоряжения главы МВД Германии Нэнси Фезер ввести с 16 сентября временный контроль на всех сухопутных границах страны в целях сокращения нелегальной миграции.

    Дискуссии в немецком обществе по поводу противостояния миграции ведутся очень активно, общественное недовольство миграционной политикой правительства постоянно растет. Согласно недавнему опросу ZDF, 71% немцев убеждены, что их страна не может справиться с «большим количеством беженцев из кризисных зон», хотя еще полгода назад такой точки зрения придерживались только 42%.

    Свою роль в этом сыграл августовский инцидент в Золингене (Северный Рейн – Вестфалия), где во время празднования юбилея города вооруженный ножом преступник-сириец убил трех человек и ранил восьмерых. Кроме того, стоит учитывать снижение популярности канцлера Шольца, который предпринимает отчаянные усилия, чтобы остаться во власти, и идет на разнообразные шаги, призванные усилить симпатии к нему среди немцев.

    Прошедшие 1 сентября выборы в ландтаги Саксонии и Тюрингии обернулись провалом для правящей коалиции. В то же время свои позиции там серьезно укрепила правая «Альтернатива для Германии», которая выступает против неконтролируемой миграции. Политику Шольца негативно оценивают более 70% немцев.

    Польские элиты немедленно оценили этот шаг как конфликтный. «Фактически это приостановка Шенгенского соглашения. Подобные действия с польской точки зрения неприемлемы», – заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

    По его словам, Польша обратится к другим странам, которые будут затронуты решениями Берлина об ужесточении контроля на немецких границах, чтобы провести срочные консультации на европейском форуме. «У меня нет никаких сомнений в том, что именно внутренняя политическая ситуация Германии вызывает ужесточение этих шагов, а не наша политика в отношении нелегальной миграции на наших границах», – убежден Туск.

    Соответствующие распоряжения польские ведомства уже получили. «Сегодня мы вновь столкнулись с односторонним решением Германии [ввести контроль на границах], которое влияет на остальные страны, входящие в Шенгенскую зону. Мы планируем вынести этот вопрос на обсуждение Еврокомиссией», – сказал глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Le Monde.

    Мера встретила разные оценки в Европе. Так, премьер-министр Венгрии Орбан написал: «Добро пожаловать в клуб, канцлер Шольц». Протест по поводу экономических препон, связанных с новой мерой, пока заявили Нидерланды. Однако по-настоящему взволновались и «подняли волну» в Европе по поводу границ только поляки.

    Почему же так взволновались польские элиты?

    Польский публицист Мачей Вишневский отвечает на этот вопрос так: «Тысячи беженцев, стремящихся в ФРГ, останутся в Польше, и новый шаг Германии по закрытию границ свидетельствует о том, что «откручивать назад» правительство Шольца не собирается, мера вводится надолго, на полгода. А этого Варшава категорически не желает.

    С одной стороны, Польша критикует миграционную политику Германии, требуя более жесткого подхода к сокращению притока нелегалов через польско-белорусскую границу. И одновременно польские власти возмущаются, когда немцы отправляют мигрантов обратно в Польшу».

    Наиболее резонансным стал случай в июне, когда германские пограничники выдворили обратно в Польшу беженцев из Афганистана. Тогда Туск назвал ситуацию неприемлемой. В общем, поляков волнует только одно – чтобы мигрантов в Польше было как можно меньше.

    Какими же дальше будут шаги Туска? Вероятнее всего, на востоке все выльется в очередное «укрепление» границы Польши с Белоруссией, которая и сейчас уже представляет из себя практически непреодолимое препятствие. А с точки зрения отношений Польши с западными партнерами – в активное «шатание» позиции Германии в ЕС, чем Польша весьма деятельно занимается в последние годы.

    А ведь между странами и так повисла серьезная напряженность. Во-первых, по поводу компенсации за Вторую мировую войну со стороны Германии, а во вторых, из-за подозрений Берлина по вопросу предполагаемого сотрудничества Варшавы с украинскими диверсантами, которым власти ФРГ вменяют подрыв газопровода «Северный поток» в 2022 году. А значит, отказ Туска от вручения ему 12 сентября премии может стать лишь первым звеном в цепи крупных осложнений в отношениях между Варшавой и Берлином.

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