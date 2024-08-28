Guardian: Рифеншталь имеет отношение к массовому расстрелу евреев в Польше

Tекст: Алексей Дегтярев

В документальном фильме «Рифеншталь» Андреса Вайеля, который представят на Венецианском кинофестивале 29 августа, якобы содержалась информация о том, что режиссер имела отношение к убийствам немецкими военными евреев, передает ТАСС со ссылкой на Guardian.

Вайель смог получить доступ к архиву Рифеншталь, в одном из писем режиссер заявляет о «разочаровании» концом правления нацистов и об «уничтоженных идеалах».

В письме от 1952 года некий военный, чье имя не раскрывается, заявил ее бывшему супругу Петеру Якобу, члену отряда штурмовиков нацистской партии, что Рифеншталь в сентябре 1939 года, будучи корреспондентом, могла косвенно спровоцировать расстрел евреев в Коньске.

Перед съемками она дала распоряжение «убрать евреев [с площади рынка]», но просьбу передали как «избавиться от евреев». Часть евреев попыталась сбежать, началась стрельба.

В фильме также есть записи разговоров Рифеншталь, которые состоялись после Второй мировой. В одной телефонной беседе неназванный собеседник заявила, что «мораль, порядочность и доблесть» нацистской эры вернутся. Режиссер подтвердила это мнение: «Да, это предначертано германскому народу».

Рифеншталь – немецкая режиссер и фотограф, взлет ее карьеры пришелся на время прихода Адольфа Гитлера к власти в Германии с лентами «Триумф воли» (1935) и «Олимпия» (1938), которые, как считалось, формировали образ национал-социализма.