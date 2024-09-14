До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.

Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.

Российская нефть опустилась ниже ценового потолка Вслед за неожиданно серьезным падением мировых цен на нефть, снижается и стоимость российской Urals. Она может стоить уже даже ниже 60 долларов за баррель в российских портах. Почему цены на нефть пошли вниз, можно ли говорить об эпохе низких цен и как справится с этой ситуацией российский бюджет? Подробности Перейти в раздел

Новому послу России на Маврикии потребуются журналистские навыки Новым послом России на Маврикии назначена Ирада Зейналова, которая получила широкую известность благодаря работе на телевидении. Сама Зейналова говорит, что журналистика для нее в прошлом и к новой профессии она готовилась более трех лет. По мнению экспертов, перед новым послом Москвы на Маврикии стоит несколько важных задач, ключевая из них – расширение логистических возможностей России. Подробности Перейти в раздел

«Самое важное для русского – возможность своеволия» «Россия – это уникальная страна, у которой никогда не было вечных, исторически сложившихся соседей, с которыми она не могла бы ничего поделать». Программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев рассказал газете ВЗГЛЯД, как текущие отношения России и Запада обусловлены российской традицией внешней политики и событиями, которые происходили 800 лет назад. Подробности Перейти в раздел

Зачем Германия выводит из себя Польшу Немецко-польские отношения, и без того непростые, внезапно еще более обострились. Причиной стало то, что обе страны декларируют и реализуют усиление борьбы с незаконной миграцией. Однако Польша считает, что Берлин не имеет права ограничивать миграцию теми же методами, что и Варшава. Что именно происходит и как далеко зайдет этот конфликт? Подробности Перейти в раздел

Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности Перейти в раздел