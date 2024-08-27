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    Американцы запретили любое мнение, кроме своего, но проморгали Telegram

    @ Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

    27 августа 2024, 15:00 Мнение

    Американцы запретили любое мнение, кроме своего, но проморгали Telegram

    Они думают, мы не помним, как они боролись за свободный Telegram, стоило только русским спецслужбам намекнуть Павлу, что есть тут такие нехорошие случаи, по которым надо бы сотрудничать. Что тут началось! «Руки прочь от Дурова»! Все дела. Мы прекрасно помним, а вы?

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

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    Сейчас нет большого смысла обсуждать сам факт ареста во Франции питерского мальчика П. Дурова. На этом сейчас, громоздя одну нелепицу на другую, хайпятся все говорящие головы (или что там у них вместо голов) интернета. Дело в том, что картина происходящего гораздо шире и неприятней с любой точки зрения.

    Бросив старика Байдена под танк (вы что-то слышали про действующего президента США за последний месяц?), семейная гоп-компания «Клинтонов – Обам» делает все, чтобы привести на трон бессмысленную Камалу Харрис. Под это сегодня заточены все силы, которые буквально ломают не только США, но и весь мир, через колено. И у этого процесса много граней.

    Вот, скажем, есть бывший инспектор ООН по вооружениям и морпех-разведчик Скотт Риттер. Он пишет и говорит все, как есть. К нему пришли домой, забрали все, включая старые документы по вторжению в Ирак. А заодно отобрали у него американский паспорт, чтобы никуда не уехал. Свободная страна, страна смелых (как поется в гимне США). Только потому, что он не повторяет как марионетка статьи из «Нью-Йорк таймс».

    До этого ФБР пришло с обысками к Дмитрию Саймсу, бывшему советнику Никсона, который тоже публично излагал свое критическое мнение о политике сегодняшней администрации США.

    С приснопамятного YouTube снесены все каналы с хорошим охватом в миллионы, начиная с русских – Лебедева, Гоблина и т. д.  

    По требованию Германии, кстати, из того же Telegram снесены все каналы, которые критически высказывались по поводу отмены гражданских прав при вакцинации. И только сейчас, когда все-таки удалось открыть протоколы «Института Роберта Коха», выяснилось, что правительство ФРГ противозаконно и обманом вводило дискриминационные меры и готовилось к «принудительной вакцинации», стало понятно, почему эти каналы так стремительно запрещались. Но каналы не восстановить, извинений не слыхать. «Антиваксер» теперь – политическое обвинение. Потому что все правильно – только партийное правительство имеет право лгать и насиловать, все остальные граждане – «распространители фейков» и «крайне правые».

    А потом выходит советник Минздрава США Фаучи и говорит: «Какая социальная дистанция? Да это я просто так, с потолка взял цифру в полтора метра». А помните, как истерически от людей требовали «дистанции»? Только потому, что это «требование» пришло из Самой Америки.

    Запомните – вся мерзость, направленная на ограничение прав граждан по всему миру, на разрушение национальных государств, на обогащение американских богатеев и ВПК, на отъем успешных компаний и миллиардов долларов – все это идет из Америки. И далее уже «добровольными помощниками» проводится на местах. Среди них – местные политики, журналисты, многочисленные НКО, блогеры – имя им легион. Они думают, что их возьмут в американский рай.

    И это все про деньги. И власть. Вот стоило только «британскому Биллу Гейтсу» Майку Линчу выиграть дело у Hewlett-Packard миллиардов на шесть, как буквально за два дня все, кто был оправдан по этому делу, и те, кто помогал в процессе отстаивать доброе имя и кучу денег, были совершенно случайно сбиты автомобилем, утоплены на яхте вместе с собственными родственниками. Труп Линча и его дочки только что вытащили со дна морского из каюты из-под матрасов.

    Расчистка предвыборной поляны для Харрис, дабы ни одна недемократическая свинья не вякнула про грядущие злоупотребления на выборах в ноябре, дабы все СМИ и весь интернет трактовал только нарративы Демпартии, настолько бесстыжа и тоталитарна, что это напрягает даже тех, кто чуть правей алтаря BLM, MeToo и принудительной смены пола в школах. Хотя, где оно – то BLM с MeToo? Они отработали свою задачу по сносу Трампа и забыты. Портреты спасительницы Харрис теперь на всех обложках, даже журналов про кормление домашних грызунов. Самое время вспомнить Оруэлла, но не будем.

    Есть более интересный факт. Запретив любое мнение, кроме своего, при помощи секретных служб – и их сотрудников на разных постах в Twitter, в Facebook* (запрещены в России) и т. д., при помощи всяких мальчиков-цукербергов, которые продали своих пользователей местной гебухе с потрохами, «либеральная общественность» (а на самом деле – пчелиный рой подпевал Демпартии) почуяла власть и расслабилась. И они полностью проиграли Telegram.

    Они просто его недооценили, да и работать в нем не умеют. Оказалось, что в прямом столкновении идей, без варианта забанить и отменить при помощи американского мента или «алгоритмов», они выглядят жалко, как сумасшедшие, бубнящие про свои 67 гендеров. Даже когда они говорят не про гендеры.

    Кроме территории свободы, Telegram – это еще и успешное коммерческое предприятие. То есть американцы, их подпевалы и прямые агенты ставят перед собой две цели. Заткнуть фонтан и заодно убрать конкурента. Они всегда так делают. Исключений нет – посмотрите кейс странообразующей финской фирмы Nokia. И тысяч других не американских компаний, на которые положили глаз американцы.

    Когда я говорю про американских подпевал и агентов, я не шучу и не иронизирую – нет тут места для иронии. Мы же видим, что ровно с момента ареста Дурова французами, буквально все «независимые» оппо-СМИ и блогеры – вместо того, чтобы поддержать руководителя платформы, встали на 100% на сторону французских ментов. Мы даже не имеем в виду фестиваль злорадства, который развернули самые глупые из них. Но всякие «Дожди» и т. д. буквально договорились до того, что кристально честная французская полицейско-судейская система все делает правильно и Дуров должен «отдать ключи» французским спецслужбам. Причем буквально все поборники свободы и борцы с путинской цензурой в момент превратились в ратников цензуры. Шутки про «это другое» не будет. Потому что это давно не шутка.

    Они думают, мы не помним, как они боролись за свободный Telegram, стоило только русским спецслужбам намекнуть Павлу, что есть тут такие нехорошие случаи, по которым надо бы сотрудничать. Что тут началось! Выходили демонстрации на Сахарова! «Руки прочь от Дурова»! Все дела. Мы прекрасно помним, а вы?

    «Мы смеемся над тупой государственной машиной, которая не смогла нас загнать в первобытно-общинный строй», «…Семь дней ядерная держава не может справиться с мессенджером» – это все писали те же самые люди, которые теперь скачут от радости, что самая демократическая ядерная страна (Франция) всего за три минуты до посадки джета в Ле Бурже уже порешала вопросики с «контентом», мессенджером и Дуровым.

    Оказывается, непреодолимое стремление лизать хозяйский сапог на чужбине – важней и правильней любой свободы слова и интернета. Тем более когда проиграл на этой площадке. Пусть горит синим пламенем на набережной Орсе.

    И тут я понял, что всех этих людей не устраивает в знаменитой «путинской цензуре». Только одно – что не они рулят этой цензурой. Но так жаждут.

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