В мировых финансах начался натуральный каннибализм

У меня сегодня теория заговора. Причем моя личная. Но начнем с хорошего.

Я люблю лодки. Это вы их называете «яхтами», «суперъяхтами», «люксовыми яхтами». Мы, профессионалы и любители яхтинга, называем их просто лодками (boats). Так вот – самые потрясающие произведения искусства кораблестроения – это лодки верфи Perini Navi из итальянского Виареджо. Это моторные парусники с полированным металлическим корпусом (всегда роскошного синего цвета), каждый строится по индивидуальным проектам. Они делают лодки различной длины – от 30 до 90 м – и различного количества мачт парусной оснастки. Интерьерами занимаются топовые дизайнеры мира.

Любой человек, у которого чувство прекрасного чуть более развито, чем у портового кнехта, увидев эту лодку, встает, как лошадь перед шлагбаумом.

А еще ее невозможно утопить. Для этого должны сойтись вместе статистически невозможные явления. Ну или надо поставить ее на якорь и тянуть за вершину мачты пятью тракторами-бульдозерами.

19 августа ночью в 300 м от берега Сицилии на якорной стоянке погибла лодка Perini Navi 56 м в длину. Это очень свежая лодка – 2018 года постройки. В крещении она называлась Salute, во время гибели ее звали Bayesian.

Странное название происходит от фамилии выдающегося ученого и священника Томаса Байеса, который сформулировал теорему Байеса (Bayesian statistics), которая позволяет определить вероятность события при условии, что произошло другое статистически взаимозависимое с ним событие. Просто запомните эту формулу. Пригодится.

Лодку так назвал новый хозяин – человек, которого называют «британским Биллом Гейтсом» – 59-летний Майк Линч, который получил Орден британской империи за создание софтверного гиганта Autonomy. Идея, которую он взял за основу философии своей компании, была основана на теореме Байеса.

Пока все выглядит красиво и гордо. Начинали с распознавания отпечатков пальцев и вышли на связующее программное обеспечение, предоставляющее настраиваемые механизмы категоризации контента, основанные на выделении смысловых единиц (англ. meaning based computing) и распознавании образов.

В 1998 году компания провела первичное размещение на Лондонской фондовой бирже. За два последующих года рыночная капитализация компании выросла в 100 раз, превысив на пике бума доткомов 10 млрд долларов и сделав Линча долларовым миллиардером.

Все выглядит просто прекрасно.

Только Линча и еще пятерых гостей яхты не могут найти до сих пор – после того как в понедельник в 4.30 утра из ниоткуда налетел водный торнадо и предположительно положил лодку Bayesian на бок, после чего она затонула в считаные секунды. Из явно погибших только кок, 15 человек спасли, шестерых ищут.

Рядом стояла другая лодка, 42-метровая Sir Robert Baden Powell, вахтенный которой запустил двигатель и смог отойти от «торнадо». Когда экипаж посмотрел назад на место стоянки Bayesian, ее уже не было на поверхности, и немецкий капитан пошел собирать выживших с поверхности моря.

Из экипажа погибшей лодки отчего-то не нашлось никого на вахте, кто смог бы запустить двигатель и уйти от катастрофы. Скорей всего, все двери и переборки на Bayesian были разгерметизированы, потому что лодка такого класса не может утонуть. Вероятность событий от Томаса Байеса тут начинает зашкаливать.

Из шестерых пропавших без вести (так называют ненайденные возможные трупы), кроме самого магната Майка Линча, не могут найти председателя Morgan Stanley Джонатана Блумера и адвоката Линча Криса Морвильо. Напомним, что Morgan Stanley – вторая по величине финансовая транснациональная корпорация США.

Что свело всех этих людей на борту Bayesian?

Вместе с адвокатами, друзьями и членами семьи Линч хотел отпраздновать свой юридический успех. Он только что отбился от чудовищных обвинений со стороны компании Hewlett-Packard, которая купила у него компанию Autonomy за 11 млрд долларов и через некоторое время подала на него в суд за мошенническую схему по завышению капитализации. На него и на его коммерческого директора Сушована Хуссейна, которого тут же взяли в заложники и держали в тюрьме пять лет, требуя вернуть половину цены за проданную компанию. Соответчиком в суде над Линчем выступал вице-президент по финансам Autonomy Стивен Чемберлен.

И вот спустя годы судебного разбирательства, в ходе которого Линч был экстрадирован в Америку британскими властями, несмотря на все его заслуги, руководители компании выиграли суд и 24 июня 2024 года были полностью оправданы.

Именно это событие и отмечал Майк Линч на борту прекрасной лодки у берегов прекрасной Сицилии. Со своими родственниками, со своим адвокатом, который приложил все свои силы и бескрайние средства Линча для выигрыша в суде, и с одним из самых влиятельных финансистов мира. Линч так и сказал: «Если бы у меня было не так много денег, как сейчас, я никогда бы не выиграл этот суд – настолько велики судебные издержки».

Но вот что касаемо теоремы Байеса в части «другое статистически взаимозависимое событие»…

В субботу, предшествовавшую сицилийской катастрофе с ужасным-ужасным ураганом на пятачке в несколько квадратных километров, про который ничего не знала и не предупреждала метеорологическая служба Италии, во время утренней пробежки в деревне Стретхэм Кэмбриджшир, Англия, Стивен Чемберлен был убит проезжавшей автомашиной, за рулем которой, по версии полиции, находилась пожилая женщина. Чемберлен, как мы узнали парой абзацев выше, работал в Autonomy вице-президентом по финансам.

То есть совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава международного финансового учреждения, которое непосредственно занималось миллиардами Линча.

Если вы считаете, что я на пустом месте выстраиваю теорию заговора (потому что так просто не бывает, и непонятно, как технически осуществить плановое уничтожение такого количества акторов одного конфликтного процесса), то я скажу, что на каждую теорию заговора есть теорема Байеса, которая прямо говорит о причинно-следственных связях в нашем мире и даже в современной информатике.

По этой теореме водолазы рано или поздно должны найти пробоину в борту лодки, так как такие суда просто не тонут за две минуты от удара водяного торнадо. Что означает: а) американцы не любят проигрывать в суде, когда не удается отжать 6 млрд, априори неправедных. И что, собственно, они всегда делают с иностранными предпринимателями. А также – б) – что мировая финансовая система испытывает небывалый кризис и внутри ее начинается натуральный каннибализм, когда никто не останавливается ни перед чем – см. кейс «Северные потоки».

А пока прекрасная лодка от Perini Navi лежит на дне на правом боку со сломанной мачтой высотой 70 м, и обломки мебели не дают ныряльщикам зайти внутрь, чтобы узнать, чьи тела заперты в каютах.

И реально жаль это потрясающее произведение кораблестроительного искусства.