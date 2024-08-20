Экономист Некрасов: За год длина линий метро в Москве увеличилась на эквивалент двух киевских метро

«Это больше чем когда-либо в истории. Это больше чем за все время правления Лужкова. Это экстраординарный показатель даже по мировым меркам. Метро — штука дорогая», – написал у себя в соцсетях Некрасов, проживающие последние несколько лет за границей, до этого являвшийся секретарем координационного совета оппозиции, а ныне активно участвующий в проектах уехавшей из страны либеральной оппозиции.



«Сформулирую иначе: за 2023 год длина линий метро и наземки в Москве увеличилась на эквивалент двух киевских метро. За год введено два киевских метро, Карл! Ну или 4/5 от метро Берлина за один военный год в якобы испытывающей проблемы экономике», – добавил экономист. Тем, кто в это не верит, он предложил лично пройтись по этим станциям или прогуглить их фото. Особо въедливым экономист рекомендовал посчитать число станций и длину линий.

«Понятно, что многое из этого строилось давно, однако во «всерьез воюющей», испытывающей проблемы с бюджетом, стране никто не будет два военных года достраивать супер-дорогой и никак для войны не нужный объект», – отметил Некрасов.



Он подчеркнул, что воюющая экономика не строит автострады и мосты за тысячи километров от линии фронта, не разбазаривает людские и материальные ресурсы на улучшение жилищных условий в глубоком тылу, не позволяет тратить дефицитные ресурсы на гражданское потребление: «Всерьез воюющие страны не имеют бюджетного дефицита 2% ВВП. В США 1943 дефицит был 27% ВВП, в Англии во время войн не раз превышал 30%, про Германию даже говорить бессмысленно. Сегодняшний дефицит бюджета воюющей России меньше, чем в абсолютном большинстве не воюющих развитых стран».

«Всерьез воюющие страны, не тратят на выплату пенсий пенсионерам в 1,5 раза больше денег, чем на военные расходы. Испытывающие проблемы бюджеты режут социальные расходы, чего пока «всерьез не начинали». Этот список можно продолжать бесконечно», – подытожил Некрасов.

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