Власти Москвы решили соединить МЦД с Тверью, Калугой и Тулой

  • Новость часаПесков счел абсурдным процессом поиск формулы мира на Украине без участия России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США начинают новую безнадежную войну
    Военный корреспондент назвал цели ударов по Кропивницкому
    Захарова отреагировала на слова Зеленского о русском: Он не лукавит
    Балицкий спрогнозировал сроки обрушения линии фронта ВСУ
    Юшков объяснил лишение Wintershall и OMV прав на разработку Южно-Русского месторождения
    Сенатор: История запомнит тех, кто в ООН голосовал против резолюции о борьбе с неонацизмом
    САУ «Коалиция-СВ» начали применять в зоне СВО
    США предложили передать Украине замороженные активы России
    Посольство Таджикистана провело разъяснения среди сограждан на рынке «Садовод»
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России стоит ограниченно надеяться на Орбана и Фицо

    Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Все отчетливее виден мир после Америки

    Многие описывают происходящее в политических элитах США терминами безумия. Но если раньше политический процесс этой страны определяла смена различных политических концепций, то сегодня мы наблюдаем одновременное или почти одновременное банкротство большинства из них.

    4 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Кто сможет стать посредником между Израилем и Газой

    Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

    6 комментариев
    20 декабря 2023, 13:29

    Власти Москвы решили соединить МЦД с Тверью, Калугой и Тулой

    Мэр Москвы Собянин: Власти столицы решили соединить МЦД с Тверью, Калугой и Тулой

    Tекст: Александра Юдина

    Планируется расширение московской сети центральных диаметров (МЦД) с Тверью, Калугой и Тулой с использованием новых железнодорожных путей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    По его словам, поезда наземного метро свяжут Москву с Тверью, Калугой, Тулой и другими крупнейшими городами Центральной России, передает телеканал 360.

    Также Собянин отметил, что помимо продления сети МЦД в регионы, планируется обновить подвижной состав столичного транспорта.

    Напомним, в сентябре президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видео-конференц-связи из парка «Зарядье» объявили о начале движения пассажирских поездов по четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4), который связал Балашиху и Наро-Фоминский район Подмосковья.

    19 декабря 2023, 15:40
    Путин: Россия не будет мешать спорам по западу Украины, но свое не отдаст
    Путин: Россия не будет мешать спорам по западу Украины, но свое не отдаст
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    История все расставит по своим местам, но Россия свое не отдаст, заявил российский лидер Владимир Путин, говоря о территориальных спорах по западной части Украины.

    В ходе расширенного заседания коллегии Минобороны глава государства заявил, что Россия могла бы быть гарантом территориальной целостности Украины, передает ТАСС.

    «Не хотят? Не надо. История все расставит на свои места. Мы мешать не будем, но свое не отдадим», – сказал он.

    Ранее Путин рассказал о желании части украинцев вернуть западные территории Польше.

    Коментарии (96)
    19 декабря 2023, 16:25
    Охлобыстин рассказал об отчаянном положении Смольянинова за рубежом
    Охлобыстин рассказал об отчаянном положении Смольянинова за рубежом
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер Артур Смольянинов (признан в России иноагентом) находится в отчаянном положении, об этом заявил его крестный отец, актер Иван Охлобыстин.

    Охлобыстин, комментируя выпады крестника в его адрес, заявил, что Смольянинов – хороший человек, он просто говорит то, «чего там от него ждут», передают «Аргументы и факты».

    «Это его слабость – он говорит то, чего там от него ждут. Он в отчаянном положении и никому там, за границей, особо не нужен», – заявил Охлобыстин.

    Актер полагает, что «гонор» Смольянинова может привести к тому, что он станет нежелательной персоной и за рубежом. «Пока он еще придерживается некоторых приличий, его терпят. Терпеть его так, как здесь терпели, там не будут», – заключил он.

    Ранее стало известно, чем зарабатывает уехавший из России актер Смольянинов.

    Коментарии (52)
    19 декабря 2023, 19:14
    Многодетная семья из Германии сбежала в Россию от ювенальной полиции
    Многодетная семья из Германии сбежала в Россию от ювенальной полиции
    @ mvdmedia.ru

    Tекст: Кристина Цыцура

    Многодетная семья из Германии покинула страну и отправилась в Россию, скрываясь от угроз полиции изъять детей, сообщили в МВД России.

    Мать, отец и шестеро детей, четверо из которых несовершеннолетние, прибыли в Калужскую область в ноябре. «По словам родителей, одной из основных причин переезда стало опасение изъятия у них детей органами ювенальной полиции ФРГ», – рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, передает РИА «Новости».

    Иностранцы после обращения получили свидетельства, дающие право получения временного убежища. По словам матери, после оформления документов германской стороной, все члены ее семьи планируют переехать в Россию.

    Ранее президент России Владимир Путин упростил получение гражданства России для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

    Коментарии (31)
    19 декабря 2023, 21:24
    Шендерович: НАТО должно было разбомбить Россию в 2014 году
    Шендерович: НАТО должно было разбомбить Россию в 2014 году
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Североатлантический альянс должен был ударить по России еще в 2014 году и имел на это полное право, считает публицист Виктор Шендерович (признан в России иноагентом).

    Шендерович сделал данное заявление в ходе своего выступления на YouTube-канале одного из проектов Ходорковского (признан иноагентом). Ведущая онлайн-шоу напомнила, что восемь лет назад США рассекретили документ, в котором был список целей Вашингтона для ядерного удара, если бы в 1950-х разразилась война между СССР и США. Она поинтересовалась у Шендеровича, может ли такой список существовать сейчас.

    «Ну список, безусловно, есть уже давно. Полагаю, что после мюнхенской речи Путина в 2007 году. НАТО уже имело основания вернуться к рассмотрению этих объектов и его (список – прим. ВЗГЛЯД) оптимизировать, сделать более современным, актуальным. А уж после аннексии 2008 года, после 2014 года, я не сомневаюсь, что эти списки есть», – сказал он.

    Эти списки, по мнению Шендеровича, странам НАТО необходимо показать гражданам России, чтобы они знали, что они находятся в зоне опасности: «Что по вам долбанут и правильно сделают». Он сравнил российские объекты с немецкими городами Берлином и Дрезденом и немецкими заводами в Силезии, которые во время войны «сравняли с землей».

    Шендерович считает, что «НАТО, в соответствии с Будапештским соглашением 1994 года, должно было это сделать еще в 2014 году, долбануть, имело юридическое право. Более того, было обязано. Оно этого не сделало, отложили немножечко».

    В октябре прошлого года Шендерович позлорадствовал над трагедией в российском Ейске – он заявил, что погибшие при крушении военного самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске якобы «заслужили» произошедшее с ними и «расплата только начинается».

    Коментарии (96)
    20 декабря 2023, 09:09
    Балицкий спрогнозировал сроки обрушения линии фронта ВСУ

    Балицкий: Организованное военное сопротивление ВСУ может закончиться уже весной

    Балицкий спрогнозировал сроки обрушения линии фронта ВСУ
    @ REUTERS/Yevhen Titov

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной – скорее всего, фронт рухнет, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий заявил, что украинская армия, как и Украина в целом, не состоялась, поэтому весной закончится организованное военное сопротивление – и, скорее всего, фронт рухнет, передает РИА «Новости». Он добавил, что «сильно садится наступательный потенциал», отсутствует достаточное количество снарядов и подготовка.

    Балицкий добавил, что нацбатов, которые ранее показывали хорошую динамику боя, в рядах ВСУ сегодня практически не осталось, а  украинская армия состоит «из дедушек или шпаны».

    По его словам, из-за неумения украинских солдат пользоваться техникой, она несет огромные потери. Также Балицкий указал на проблему в украинской армии с точки зрения взаимодействия родов войск.

    «Как нас учили в свое время в военном училище, могу сказать, что не вижу сегодня эффективной работы в силу того, что нет целого ряда родов войск. Флота практически нет, авиации нет. Штучные космические разведки, которые им предоставляли, сегодня очень ограничены, потому что американцы перестают платить, а это большие деньги», – отметил глава Запорожской области.

    Ранее Балицкий высказал уверенность в освобождении Россией Одессы и Киева.

    Коментарии (25)
    20 декабря 2023, 05:26
    Наемники из Канады после трех дней «ада» заявили о приближающемся поражении ВСУ

    Globe and Mail рассказала о низком боевом духе канадских наемников на Украине после «смертоносного» ноября

    Tекст: Антон Антонов

    Канадские наемники, для которых ноябрь 2023 года оказался самым «смертоносным», сомневаются в том, стоит ли им оставаться на Украине, сообщают СМИ.

    Как пишет Globe and Mail со ссылкой на двух наемников Дейва и Джастина Смитов, уроженцы Торонто пережили три дня «ада» в окопах и полагают, что вооруженные силы Украины «постепенно проигрывают», передает РИА «Новости».

    По их мнению, главной проблемой для Украины стало ослабление внимания со стороны Запада и замедление поставок военной помощи. «Если хотите проиграть в конфликте, потеряйте к нему интерес. Вот так это все и происходит», – заявил Дейв.

    Как заявил один из наемников, он «часто задумывается о том», что он делает на Украине – «это происходит каждый раз», когда поступает информация о гибели очередного канадского наемника.

    Они признают, что активные действия ВСУ прекратились, провальное контрнаступление сменилось наступлением российской армии. У ВСУ не хватает боеприпасов, а «российские пехотинцы продолжают идти вперед». Они сравнили Россию с «персонажем видеоигры, который постоянно возрождается».

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что большинство иностранных наемников, которые воевали на стороне Киева, ликвидированы, уничтожены более 5,8 тыс. боевиков.

    Коментарии (10)
    20 декабря 2023, 05:54
    Wintershall и OMV лишились прав на разработку Южно-Русского месторождения

    Путин подписал указ о лишении Wintershall и OMV прав на разработку Южно-Русского месторождения

    Tекст: Антон Антонов

    Кабмину России поручено создать российские общества, к которым перейдут права на разработку Южно-Русского месторождения, говорится в соответствующем указе президента России Владимира Путина.

    Указ опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с указом будут созданы ООО, к которым перейдут «все права и обязанности открытого акционерного общества «Севернефтегазпром», акционерного общества «Газпром ЮРГМ Трейдинг», акционерного общества «Газпром ЮРГМ Девелопмент», передает РИА «Новости».

    Российские акционеры получат доли, пропорциональные долям в совместных предприятиях. Доли, пропорциональные долям иностранных компаний, будут переданы самим ООО, а затем, как ожидается, их купит АО «СОГАЗ». После этого средства, вырученные в результате сделки, переведут на специальные счета типа С на имя предыдущих иностранных владельцев долей.

    Напомним, доли Wintershall Holding GmbH и OMV Exploration & Production GmbH в ОАО «Севернефтегазпром» (оператор Южно-Русского месторождения) составляют 35% и 25%. Год назад правительство установило предел цены для Газпрома на покупку газа у СП с OMV и Wintershall Dea. До этого Путин ограничил Газпрому покупку газа у совместных с OMV и Wintershall предприятий, с которыми газ добывается на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях.


    Коментарии (11)
    19 декабря 2023, 17:28
    ЕС объяснил беспорядки в Белграде недостатками демократии в Сербии
    ЕС объяснил беспорядки в Белграде недостатками демократии в Сербии
    @ Darko Vojinovic/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспорядки, которые прошли в Белграде после досрочных муниципальных выборов в Сербии, свидетельствуют о необходимости дальнейших реформ демократических институтов и института выборов в стране, чтобы ее можно было принять в Евросоюз. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

    «Мы с обеспокоенностью заключаем, что избирательный процесс требует ощутимого улучшения и дальнейших реформ, поскольку правильное функционирование демократических институтов Сербии лежит в основе процесса присоединения Сербии к ЕС», – приводит РИА «Новости» слова из заявления Борреля. 

    Он также призвал сербское руководство обеспечить «конструктивный, инклюзивный диалог» со всеми политическими силами страны. 

    Напомним, что после проведения выборов в Сербии протестующие против их результатов сторонники движения «Сербия против насилия» напали на сотрудников Республиканской избирательной комиссии (РИК). Нападению подверглись 70-летний директор Республиканского управления статистики Миладин Ковачевич, которого побили и повалили на тротуар, несколько членов РИК и кандидаты в депутаты от блока «Сербия против насилия».

    Лидеры блока «Сербия против насилия» не признали победу Сербской прогрессивной партии на выборах в скупщину Белграда, они отказались покинуть здание избирательной комиссии и объявили голодовку.

    Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии победила на выборах в парламент, получив свыше 47% голосов.

    Коментарии (59)
    19 декабря 2023, 21:48
    Зеленскому перевели заданный на русском языке вопрос журналиста
    Зеленскому перевели заданный на русском языке вопрос журналиста
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский удивился, когда в ходе пресс-конференции переводчик начал переводить на украинский язык заданный журналистом на русском вопрос.

    «Как жизнь изменилась, что переводчик начал переводить (с русского на украинский)», – сказал украинский лидер, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Зеленский дослушал вопрос на русском языке, сняв наушник, но ответил на украинском.

    В августе президенту Украины Владимиру Зеленскому направили вторую по счету петицию с просьбой убрать русский язык с официального сайта главы украинского государства.

    Коментарии (12)
    19 декабря 2023, 18:07
    Дальняя авиация России получит самолеты с новыми боевыми качествами
    Дальняя авиация России получит самолеты с новыми боевыми качествами
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Дальняя авиация России в 2024 году получит совершенно новые боевые самолеты, сообщил журналистам во вторник командующий Дальней авиацией Сергей Кобылаш.

    По его словам, это будут совершенно новые самолеты, на новых принципах, с новыми аэродинамическими и боевыми качествами. Кобылаш выразил надежду, что на следующем подведении итогов можно будет доложить, что это за техника и каким образом она выполняет задачи уже в составе командования Дальней авиации, передает ТАСС.

    Командующий отчитался, что в этом году задачи по модернизации авиационной техники и получению новой выполнены в полном объеме.

    Ранее сообщалось, что российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 оснащены новыми крылатыми ракетами Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км.

    Коментарии (29)
    19 декабря 2023, 14:37
    Шойгу озвучил потери ВСУ с начала СВО

    Шойгу: Потери ВСУ с начала СВО превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными

    Шойгу озвучил потери ВСУ с начала СВО
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

    По его словам, с начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и РСЗО, передает ТАСС.

    Кроме того, Шойгу сообщил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков.

    Ранее Шойгу сообщил, что площадь земель, освобожденных ВС России, в пять раз превышает площадь, которую занимали ДНР и ЛНР до начала специальной военной операции.

    Коментарии (30)
    19 декабря 2023, 21:47
    Юрист разъяснил, что делать с книгами признанного экстремистом Акунина
    Юрист разъяснил, что делать с книгами признанного экстремистом Акунина
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Несмотря на то, что писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) внесен в список террористов и экстремистов, его произведения можно свободно читать в общественных местах, хранить дома или в библиотеках, продавать, экранизировать его романы и ставить по ним пьесы, ответственности за такие действия никакой нет, сказал газете ВЗГЛЯД ученый-правовед, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

    «До тех пор, пока книги Акунина не признаны экстремистскими, их можно читать в любых общественных местах, в том числе в метро, их могут хранить и выдавать для чтения библиотеки, их можно покупать и хранить дома – все, что угодно. Ответственности за это никакой нет. В частности, не запрещается продажа данной литературы на интернет-площадках и из рук в руки», – говорит Соловьев.

    Юрист подчеркивает, что порядок принятия какой-либо литературы экстремистской установлен законом о противодействии экстремистской деятельности: сначала подается соответствующий иск прокурора, проводится экспертиза, далее суд принимает решение, а затем, если произведение было признано экстремистским, информация об этом поступает в федеральный реестр. После такой процедуры все книги изымаются и конфискуются.

    «На экранизации произведений Акунина, пока они не признаны экстремистскими, также никакого запрета пока нет», – уточняет собеседник. При этом он призывает отделять положительный образ героя, который создал писатель, от самого автора.

    «Хотя, если сейчас вчитаться в некоторые произведения, то, с моей точки зрения, там можно найти уже зарождающиеся ростки русофобии, его негативного отношения к русской государственности и вообще к патриотическому движению», – считает Соловьев.

    Ранее писателя Бориса Акунина (настоящее имя Григорий Чхартишвили) внесли в список террористов и экстремистов, а также возбудили против него уголовное дело по двум статьям – за оправдание терроризма и распространение ложной информации о ВС России. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предложила Минюсту также внести писателя в реестр иноагентов.

    В рамках уголовного дела в издательстве «Захаров», которое имеет эксклюзивное право издавать книги Акунина о приключениях Эраста Петровича Фандорина, прошли обыски. А Московский Губернский театр (МГТ) отменил показы спектакля «Приключения Фандорина» по роману писателя, запланированные на зиму и весну.

    Коментарии (46)
    19 декабря 2023, 22:29
    Кардиолог назвал вероятные причины смерти Пухляша из клипа Little Big

    Кардиолог Ашихмин рассказал, как алкоголь и лишний вес могли привести к смерти танцора Красилова из клипа Little Big

    Кардиолог назвал вероятные причины смерти Пухляша из клипа Little Big
    @ кадр из видео

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Избыток веса, повышенный холестерин и вызванная употреблением алкоголя аритмия – все это причины ранней смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, заявил газете ВЗГЛЯД кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин, комментируя смерть 29-летнего шоумена Дмитрия Красилова.

    «Одна из важнейших причин смерти молодых людей – это аритмия. Она происходит из главного нашего мотора – миокарда левого желудочка, который то растягивается, то увеличивается, и сердце, что называется, «расползается» при избыточном приеме алкоголя. Как правило, чтобы сердце «существенно растянулось», нужно достаточно много времени, обычно около 15 лет», – рассказывает Ашихмин. 

    При этом, продолжает врач, есть и вторая причина для риска – когда у пациентов есть повышение холестерина (гиперхолестеринемия), из-за чего инфаркты могут возникать в достаточно молодом возрасте. Связано это с тем, что откладываются холестериновые отложения, формируются бляшки в сосудах сердца, появляется риск разрыва сосуда и возникает инфаркт. Поэтому людям с подобными проблемами необходимо измерять уровень холестерина с 18 лет, считает медик.

    «Избыточный вес также влияет на сердце, это нагрузка. Жировая ткань сосредоточена между петлями кишечника, она очень метаболически активна, сбрасывает в кровь вещества, которые вызывают серьезное воспаление. Как результат, ухудшается функция внутренней оболочки сосудов, из-за чего она становится подвержена формированию бляшек в сосудах», – объясняет Ашихмин, подчеркивая, что у пьющих людей с избыточным весом риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний выше.

    В возрасте 29 лет скончался танцор, шоумен и актер Дмитрий Красилов (Пухляш), участвовавший в съемках клипа Little Big на песню Uno, с которой он и группа должны были отправиться на «Евровидение» в 2020 году. По предварительным данным, смерть наступила в результате сердечной недостаточности.

    В квартире, где умер Красилов, не нашли алкоголя и запрещенных препаратов. При этом дежурная по подъезду отметила, что в этот день молодой человек вернулся домой поздно ночью и «был выпивши, но держался на ногах». А режиссер, с которым Красилов работал, рассказал, что актер всегда выходил на связь в 9 утра, «даже если накануне был в «разобранном» состоянии», однако в день смерти эта традиция была нарушена, что и вызвало беспокойство.

    Коментарии (8)
    19 декабря 2023, 14:43
    Путин: Россия не могла сдать США исконно российское и смотреть, как они чавкают
    Путин: Россия не могла сдать США исконно российское и смотреть, как они чавкают
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия не могла сдать США «исконно российское» и смотреть, как они «чавкают», заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

    «Соединенные Штаты, решив свои задачи текущего плана, значит, оторвав, как они считают, Украину, разорвав отношения России с Европой, в этом плане они добились того, чего хотели, к сожалению. Просто мы по-другому себя вести уже не могли. Или нужно было сдать все и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд? [Это] наша, исконно российская [территория]. Мы не могли так поступить», – приводит его слова ТАСС.

    По словам Путина, США хотели поделить и подчинить Россию кусками, как они сделали с Европой.

    Ранее Путин заявил, что спецоперация на Украине разрушила миф о неуязвимости западной военной техники.

    Коментарии (14)
    20 декабря 2023, 10:15
    В Ростовской области закрыли отель из-за отказа заселить бойцов СВО

    В Ростовской области закрыли отель «Добрыня» после отказа заселить бойцов спецоперации

    Tекст: Александра Юдина

    В Миллеровском районе Ростовского региона закрыли отель «Добрыня» после того, как туда отказались заселять бойцов спецоперации.

    В данный момент в отеле не отвечают на звонки, а упоминание о нем пропало из всех агрегаторов, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал Don Mash.

    Два дня назад участников СВО не пустили в отель «Добрыня», несмотря на бронирование номера. Хозяйка отеля отметила, что старается не заселять военнослужащих, поскольку «солдаты часто шумят, курят и оставляют мусор». Другие представители отеля рассказали, что волонтер по ошибке забронировала для военных семейный номер, куда можно заселить только взрослую пару с детьми.

    Коментарии (19)
    Главное
    США и Украина выступили против борьбы с героизацией нацизма
    Наемники из Канады после трех дней «ада» заявили о скором поражении ВСУ
    Пособники украинских мошенников выявлены в Петербурге
    В Ростовской области закрыли отель из-за отказа заселить бойцов СВО
    Впервые опубликована шифровка спецслужб СССР о планах нападения Гитлера
    The Washington Post убрала рубрику об Украине с главной страницы
    Телеканал оштрафовали за гей-пропаганду в клипе Баскова

    За алмазные санкции Запада заплатят богатые европейцы

    Евросоюз все-таки решился на запрет российских алмазов. Эти санкции уже много раз пытались протолкнуть еврочиновники, но мировая бриллиантовая столица в Бельгии сопротивлялась до последнего. Что означают для российского производителя алмазов эти санкции и кто на самом деле заплатит за новые вмешательства в рынок? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия поможет истории расставить все по местам на Украине

    На расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин обозначил приоритеты во внешнеполитической стратегии России. Ее ключевые особенности заключаются в суверенитете, защите территориальной целостности страны и достижении баланса сил в мире. Все это невозможно без развязки украинского кризиса. Путин напомнил, что сопредельные с Украиной страны хотели бы вернуть свои бывшие территории, которые сейчас подконтрольны Киеву. Есть ли в этих словах предпосылки для новых сценариев разрешения украинского вопроса? Подробности

    Перейти в раздел

    Северный морской путь получит поддержку из космоса

    Россия завершила создание специализированной спутниковой группировки, предназначенной для получения метеоинформации из арктических областей. Вывод на орбиту второго спутника «Арктика-М» имеет значение не только для точности прогнозов погоды, но и для функционирования важнейшей транспортной артерии – Северного морского пути. Подробности

    Перейти в раздел

    США начинают новую безнадежную войну

    Целую коалицию собирают Соединенные Штаты для военной операции с силой, которая угрожает всей мировой торговле. Фактически Вашингтон объявил новую войну в тысячах километров от своих границ. И война это, скорее всего, вновь будет для Америки неудачной. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина на краю финансовой пропасти

      О необходимости «срочно» обеспечить власти в Киеве «десятками миллиардов» заявила директор МВФ Кристалина Георгиева. Впрочем, и без нее было понятно, что Украина находится на краю финансовой пропасти. Как велика эта пропасть? И как скоро она туда упадет?

    • Залужный против Зеленского: новая драка

      В одном из кабинетов главкома ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство, причем довольно примитивное, да и обнаружили его странным образом. Базовая версия, которой придерживаются многие: главкома прослушивают по приказу Владимира Зеленского. В реальности все может быть сложнее.

    • ЦРУ готовит альтернативу России

      В ЦРУ разрабатывают создание виртуальной «Российской республики» во главе с некой «временной администрацией», которая будет ждать своего часа за пределами РФ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании с коллегами из СНГ. Чем это реально грозит России?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............