Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.0 комментариев
Власти Москвы решили соединить МЦД с Тверью, Калугой и Тулой
Мэр Москвы Собянин: Власти столицы решили соединить МЦД с Тверью, Калугой и Тулой
Планируется расширение московской сети центральных диаметров (МЦД) с Тверью, Калугой и Тулой с использованием новых железнодорожных путей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, поезда наземного метро свяжут Москву с Тверью, Калугой, Тулой и другими крупнейшими городами Центральной России, передает телеканал 360.
Также Собянин отметил, что помимо продления сети МЦД в регионы, планируется обновить подвижной состав столичного транспорта.
Напомним, в сентябре президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видео-конференц-связи из парка «Зарядье» объявили о начале движения пассажирских поездов по четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4), который связал Балашиху и Наро-Фоминский район Подмосковья.