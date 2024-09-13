Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.

До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.

Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

Российская нефть опустилась ниже ценового потолка Вслед за неожиданно серьезным падением мировых цен на нефть, снижается и стоимость российской Urals. Она может стоить уже даже ниже 60 долларов за баррель в российских портах. Почему цены на нефть пошли вниз, можно ли говорить об эпохе низких цен и как справится с этой ситуацией российский бюджет? Подробности Перейти в раздел

США и Британия обсудят формат начала третьей мировой войны В пятницу в Вашингтоне пройдут переговоры между президентом США Джо Байденом и премьером Британии Киром Стармером. Им предстоит решить, снимать ли для Украины ограничения на удары по РФ оружием НАТО. Очевидно, что ограничения снимут, но, скорее всего, только часть из них: США постараются спрятаться за спины союзников, подставив их под ответ России. Подробности Перейти в раздел

Российское гражданство скрепляют воинской обязанностью В МВД напомнили, что не вставшим на воинский учет натурализованным иностранцам грозит лишение гражданства. Эта мера предусмотрена в обновленном законе «О воинской обязанности и военной службе». Как отмечают эксперты, выполнение священного долга является необходимым условием для гражданина, но процедуру лишения надо упрощать, чтобы сократить число иностранных претендентов на маткапитал и социальные выплаты. Подробности Перейти в раздел

Почему энергетика Украины еще жива Крайне противоречивые заявления звучат с Украины по поводу предстоящей зимы. С одной стороны, говорится, что Харьков полностью остался без энергоснабжения. С другой, отвергается любой «апокалиптический сценарий». Какому из этих утверждений стоит верить, в каком реально состоянии находится украинская энергетика – и от чего зависит ее обвал? Подробности Перейти в раздел

Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности Перейти в раздел