На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.2 комментария
В Ростовской области уничтожен украинский беспилотник
ПВО уничтожила украинский беспилотник в Ростовской области
Беспилотник уничтожен силами ПВО на западе Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Губернатор сообщил в своем Telegram-канале, что пострадавших и повреждения объектов в результате попытки атаки БПЛА нет.
Ранее после атаки ВСУ в селе Белгородской области сгорели два дома.