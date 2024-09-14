На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.2 комментария
После атаки ВСУ в селе Белгородской области сгорели два дома
Гладков: После атаки ВСУ в селе Белгородской области сгорели два дома
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство с беспилотника на село Муром Шебекинского округа, произошло возгорание сухой травы, в результате чего полностью сгорели два жилых дома, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Как следует из сообщения Гладкова в Telegram-канале, в Муроме огнем уничтожены два частных дома, повреждена кровля одного дома, сгорели десять хозяйственных построек. В Вознесеновке два дрона сдетонировали на территории частного домовладения, там повреждены окна, забор и беседка, снарядом повредило кровлю частного дома.
Губернатор заявил, что пострадавших в результате атаки нет, информация о последствиях уточняется.
Ранее Гладков сообщал, что при обстреле ВСУ в поселке Безлюдовка Шебекинского района Белгородской области погибла женщина.