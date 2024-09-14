Гладков: После атаки ВСУ в селе Белгородской области сгорели два дома

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения Гладкова в Telegram-канале, в Муроме огнем уничтожены два частных дома, повреждена кровля одного дома, сгорели десять хозяйственных построек. В Вознесеновке два дрона сдетонировали на территории частного домовладения, там повреждены окна, забор и беседка, снарядом повредило кровлю частного дома.

Губернатор заявил, что пострадавших в результате атаки нет, информация о последствиях уточняется.

Ранее Гладков сообщал, что при обстреле ВСУ в поселке Безлюдовка Шебекинского района Белгородской области погибла женщина.