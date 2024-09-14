На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.0 комментариев
При атаке ВСУ в Белгородской области погибла женщина
Гладков: При атаке ВСУ в Белгородской области погибла женщина
Женщина погибла при обстреле ВСУ в поселке Безлюдовка Шебекинского района Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в субботу.
ВСУ прямым попаданием убили женщину в поселке, в восьми частных домах выбиты окна, посечены заборы и крыши, также осколки посекли автомобиль, указал Гладков в своем Telegram-канале.
В поселке Маслова Пристань при обстреле загорелись гаражи, сейчас их тушат пожарные расчеты.
Ранее Гладков сообщал, что ВСУ нанесли серию ударов по четырем поселкам в Белгородской области.