Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.0 комментариев
ВСУ атаковали беспилотниками четыре населенных пункта Белгородской области
Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов беспилотниками по четырем населенным пунктам Белгородской области, повредив жилые дома и производственные объекты, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как указал Гладков в своем Telegram-канале, в селе Дроновка Грайворонского городского округа беспилотник атаковал припаркованную во дворе частного дома легковую машину, в селе Новопетровка Валуйского городского округа в результате атаки дрона-камикадзе пострадал частный дом.
По его словам, в Шебекинском городском округе, в селе Муром, два беспилотника атаковали частный дом, повредив кровлю, окна и внутреннюю отделку. Губернатор добавил, что в поселке Маслова Пристань дрон повредил остекление в здании производственного предприятия.
Гладков подчеркнул, что обошлось без пострадавших, а в настоящее время продолжается оценка ущерба.
В воскресенье Минобороны сообщило, что ПВО сбила два дрона ВСУ в Белгородской области.