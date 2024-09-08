ВСУ атаковали беспилотниками четыре населенных пункта Белгородской области

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Гладков в своем Telegram-канале, в селе Дроновка Грайворонского городского округа беспилотник атаковал припаркованную во дворе частного дома легковую машину, в селе Новопетровка Валуйского городского округа в результате атаки дрона-камикадзе пострадал частный дом.

По его словам, в Шебекинском городском округе, в селе Муром, два беспилотника атаковали частный дом, повредив кровлю, окна и внутреннюю отделку. Губернатор добавил, что в поселке Маслова Пристань дрон повредил остекление в здании производственного предприятия.

Гладков подчеркнул, что обошлось без пострадавших, а в настоящее время продолжается оценка ущерба.

В воскресенье Минобороны сообщило, что ПВО сбила два дрона ВСУ в Белгородской области.