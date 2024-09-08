Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.0 комментариев
ПВО сбила два дрона ВСУ в Белгородской области
Минобороны: ПВО сбила два дрона ВСУ в Белгородской области
Российская ПВО днем в воскресенье пресекла попытку ВСУ атаковать объекты на территории России с помощью беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны.
«Около 12.15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Оба беспилотника были уничтожены над территорией Белгородской области.
Напомним, ПВО уничтожила три украинских БПЛА за ночь над Курской и Белгородской областями.