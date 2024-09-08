  • Новость часаСу-34 авиабомбами с УМПК поразили ВСУ в Курском приграничье
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Второе освобождение Донбасса

    Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов У оспы обезьян есть одна неприятная для биотеха особенность

    Хорошо, что натуральную оспу искоренили во времена, когда все эти прекрасные люди были детьми, а государства умели разделять реальные угрозы.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Американские выборы решат, быть ли мировой войне

    Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.

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    8 сентября 2024, 14:50 • Новости дня

    ПВО сбила два дрона ВСУ в Белгородской области

    Минобороны: ПВО сбила два дрона ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская ПВО днем в воскресенье пресекла попытку ВСУ атаковать объекты на территории России с помощью беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны.

    «Около 12.15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Оба беспилотника были уничтожены над территорией Белгородской области.

    Напомним, ПВО уничтожила три украинских БПЛА за ночь над Курской и Белгородской областями.

    8 сентября 2024, 01:23 • Новости дня
    Украинские СМИ: Группа ВСУ попала в окружение на Покровском направлении

    На Украине сообщили о попавшей в окружение на Покровском направлении группе ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Подразделения вооруженных сил Украины могли оказаться в окружении между населенными пунктами Лысовка и Желанное на Покровском (Красноармейском) направлении, сообщили украинские СМИ.

    Медиа со ссылкой на сообщения военных ВСУ пишут о «крайне сложной» для украинских подразделений ситуации. Поясняется, что речь может идти о войсках, которые отступали со стороны Невельского.

    Напомним, в силовых структурах ДНР рассказали, что ВСУ, пытаясь выйти из окружения, покидают позиции между Красногоровкой и Невельским.

    Минобороны России сообщило об освобождении Заветного в Красноармейском (Покровском) районе. Кроме того, в понедельник подразделениям группировки «Центр» удалось освободить село Скучное.

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что Красноармейское направление является самым проблематичным для ВСУ.

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    7 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Су-34 разнес украинские резервы в Курской области авиабомбой с УМПК
    Су-34 разнес украинские резервы в Курской области авиабомбой с УМПК
    @ Валентин Капустин Кредит/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В приграничном районе Курской области бомбардировщик Су-34 уничтожил скопления сил и техники украинских боевиков, сообщило Минобороны.

    Экипаж Су-34 ВКС России ударил по скоплению личного состава и военной техники ВСУ в курском приграничье, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Разведка подтвердила уничтожение целей, после чего самолет вернулся на аэродром вылета.


    Удар производился с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), позволяющим бить точно в цель с безопасного расстояния.

    В пятницу Су-34 также бил по скоплениям ВСУ в приграничном районе Курской области авиабомбой с УМПК.

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    8 сентября 2024, 12:00 • Видео
    Шутка Путина про Харрис наделала шороху

    «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

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    7 сентября 2024, 17:36 • Новости дня
    FQ: Конфликт на Украине подошел к переломному моменту
    FQ: Конфликт на Украине подошел к переломному моменту
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российско-украинский конфликт достиг критической точки, когда ВСУ не смогут самостоятельно избежать поражения на поле боя, сообщило издание Fatto Quotidiano.

    По мнению автора публикации, Украина сейчас находится на грани поражения, она может изменить ход событий только при условии дальнейшей эскалации с непосредственным участием НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

    «Мы должны сделать все возможное, чтобы этого не допустить», – говорится в статье Fatto Quotidiano.

    Также отмечается, что Владимир Зеленский может спровоцировать опасную военную кампанию. Журналисты, в частности, указали на атаку ВСУ на Курскую область с использованием западного оружия.

    Ранее западные СМИ сообщали о том, что союзники Украины выражают опасения по поводу способности ВСУ удержать позиции в российском приграничье.

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    7 сентября 2024, 19:17 • Новости дня
    Отставной полковник СБУ Стариков предсказал обвал фронта ВСУ в Донбассе
    Отставной полковник СБУ Стариков предсказал обвал фронта ВСУ в Донбассе
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные развили успех у Красноармейска (Покровска) в ДНР, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью.

    ВС России достигли оперативно-тактического успеха на Покровском направлении, сейчас у Красноармейска происходит «стачивание» личного состава, заявил Стариков, передает РИА «Новости».

    Пока нет уверенности, что ВСУ смогут восполнить понесенные там потери.

    «Если продолжится стачивание, а резервов не будет, то противник дойдет до Покровска <…>, произойдет прорыв фронта и обвал фронта», – предсказал полковник.

    Ранее ВС России ударили по мосту и колонне военной техники ВСУ у Красноармейска в ДНР, это замедлило снабжение резервов украинских военных.

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    7 сентября 2024, 20:07 • Новости дня
    Сенатор Грэм заявил о помощи Зеленскому в обмен на украинские полезные ископаемые

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский сенатор Линдси Грэм (в списке террористов и экстремистов в России) встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и заявил, что украинцы сидят на земле ценой в 1 трлн долларов, которая будет полезна для экономики США.

    Киевский режим не хочет введения американских войск, ему нужно оружие, чтобы отразить наступление России, заявил сенатор, передает «Страна.ua».

    «Они (украинцы – прим. ВЗГЛЯД) сидят на минералах стоимостью в триллион долларов, которые могут быть полезны для нашей экономики. Поэтому я хочу продолжать помогать друзьям на Украине», – сказал американский политик.

    Зеленский отметил, что Киеву требуется поддержка Вашингтона.

    Ранее болгарский политик Пламен Пасков сообщал, что американская корпорация BlackRock Financial Market Advisory потребовала от киевского режима, чтобы тот не хоронил погибших солдат на плодородных украинских черноземах.

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    7 сентября 2024, 17:59 • Новости дня
    Боуз: Украина близка к пересечению российских красных линий

    Журналист Боуз: Украина близка к пересечению российских красных линий

    Боуз: Украина близка к пересечению российских красных линий
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское руководство может вскоре пересечь красные линии России, заявил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя высказывание главы Пентагона Ллойда Остина о передаче Украине дальнобойных ракет.

    Киевский режим очень близок к пересечению красных линий, заявил Боуз в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает РИА «Новости».

    Ранее глава Пентагона заявлял, что США не передают Украине дальнобойные ракеты, поскольку такое оружие не сыграет решающую роль.

    Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком счел это заявление Остина началом «отступления» США.

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    7 сентября 2024, 19:07 • Новости дня
    Во Франции назвали две катастрофы Зеленского

    Французский политик Филиппо: У Зеленского образовалось две катастрофы одновременно

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У украинского президента Владимира Зеленского происходят две катастрофы одновременно: одна связана с внутренней политикой, другая – с провалом на фронте, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    «Внутренняя и внешняя катастрофа для режима Зеленского. Половина его правительства ушла в отставку всего за неделю!», – написал Филиппо в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает РИА «Новости».

    Он добавил, что второй катастрофой стал провал атаки на российской территории, а также наступление России в Донбассе.

    Политик в очередной раз призвал остановить боевые действия и начать мирные переговоры.

    Ранее Филиппо призывал избавиться от ЕС из-за его агрессивной политики в отношении России.

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    7 сентября 2024, 17:22 • Новости дня
    Артиллерия ВС России поразила замаскированные силы ВСУ в лесах Курской области
    Артиллерия ВС России поразила замаскированные силы ВСУ в лесах Курской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики собрали свои силы в лесном массиве в приграничном районе Курской области, по ним ударили артиллерийские расчеты группировки «Север», сообщило Минобороны.

    Скопления ВСУ выявили средства воздушной разведки, они замаскировались в лесном массиве, после этого цели поразили из ствольной и реактивной артиллерии, сообщило министерство в своем Telegram-канале.

    Средства объективного контроля подтвердили поражение личного состава и техники украинской армии.


    До этого в курском приграничье районе бомбардировщик Су-34 уничтожил скопления сил и техники украинских боевиков.

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    8 сентября 2024, 07:50 • Новости дня
    США заявили, что в 2022 году видели риск применения Россией ядерного оружия

    Глава ЦРУ Бернс заявил, что в 2022 году США считали возможным применение Россией ядерного оружия в связи с СВО

    США заявили, что в 2022 году видели риск применения Россией ядерного оружия
    @ Federal government of the United States/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    По мнению США, в 2022 году якобы существовал подлинный риск потенциального применения Россией тактического ядерного оружия в связи с конфликтом на Украине, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

    На мероприятии, организованном Financial Times, у Бернса поинтересовались, может ли он раскрыть информацию о «российской эскалации», которую его ведомство не сообщало британской разведке МИ-6. Впорос вызвал смех в зале, передает РБК.

    «Был момент в конце 2022 года, когда мы думали, что был неподдельный риск применения тактического ядерного оружия», – приводит его слова «Регнум».

    Бернс отметил, что в конце 2022 года провел переговоры с главой СВР Сергеем Нарышкиным. Как заявил глава ЦРУ, США использовали беседу, чтобы «четко разъяснить, какими будут последствия такого рода эскалации». «И мы продолжаем говорить об этом очень прямо», – сказал Бернс.

    Напомним, Нарышкин сообщил, что встречался с Бернсом для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики. Бернс заявил, что отношение со стороны Нарышкина на встрече в ноябре 2022 года было «дерзким».

    Президент России Владимир Путин указывал, что Россию все время пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так. Он призвал не доводить до угрозы применения такого вооружения.

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    7 сентября 2024, 21:01 • Новости дня
    CNN: ВСУ используют в дронах технологию нацистов с расплавленным металлом

    CNN: ВСУ используют расплавленный металл в дронах, который применяли немцы в ходе ВОВ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики начали использовать беспилотные аппараты с расплавленным металлом, технологию использовала немецкая армия в Первую и Вторую мировые войны, сообщают американские СМИ.

    ВСУ используют беспилотники с расплавленной смесью алюминиевого порошка и оксида железа, состав доходит до 2,2 тыс. градусов Цельсия, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Технологию разработали в конце 19-го века в Германии, изначально ее применяли для сварки ж/д путей, позже ее начали использовать в бомбах, сбрасываемых с дирижаблей над Британией в ходе Первой мировой.

    Позднее войска фашистской Германии применяли зажигательные авиабомбы с этим составом во время Второй Мировой.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее сообщала, что ВСУ используют дроны, контроллеры которых настраивали в Британии.

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    7 сентября 2024, 18:12 • Новости дня
    Зеленский решил создать новый план урегулирования и показать его Трампу, Байдену и Харрис
    Зеленский решил создать новый план урегулирования и показать его Трампу, Байдену и Харрис
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский объявил о создании новой дорожной карты по украинскому урегулированию, он хочет представить его кандидатам в президенты США и странам G7.

    Работа над проектом окончится в ноябре, заявил Зеленский итальянской газете Repubblica, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что покажет его действующему главе Белого дома Джозефу Байдену, кандидатам в президенты США Дональду Трампу и Камале Харрис, а также и лидерам G7. Зеленский отметил, что хочет услышать мнение этих политиков по поводу своего плана.

    По данным издания, в план планируется активно включить западные страны для защиты Украины.

    Ранее Зеленский заявлял, что подготовил «план победы» Украины в конфликте с Россией, он отмечал, что покажет его Байдену.

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    8 сентября 2024, 12:56 • Новости дня
    Лавров заявил об очевидной «агонии» киевского режима на фоне «курской акции» ВСУ
    Лавров заявил об очевидной «агонии» киевского режима на фоне «курской акции» ВСУ
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Недавние атаки Вооруженных сил Украины на территорию Курской области являются ярким свидетельством агонии киевского режима, который под давлением Запада пытается превратить Украину в угрозу для России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    В своем комментарии журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале, Лавров подчеркнул, что действия киевского режима полностью соответствуют планам Запада по превращению Украины в плацдарм для антироссийской агрессии. По словам министра, Запад, пришедший к власти на Украине путем «антиконституционного переворота», использует страну в качестве инструмента для дестабилизации ситуации в регионе, передает ТАСС.

    «Это не получится. Это уже всем понятно. Судороги какие-то, агония, которые мы сейчас наблюдаем, в том числе в рамках так называемой курской акции, очевидны для всех. Поэтому наше дело правое», – добавил Лавров.

    Ранее сообщалось, что западные союзники Украины выражают опасения по поводу способности ВСУ удержать позиции в приграничных районах Курской области в течение ближайших пары месяцев на фоне успешного наступления российских войск.

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    7 сентября 2024, 21:41 • Новости дня
    Одесситы перекрыли дорогу в знак протеста отключению электричества

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Одессе местные жители заблокировали движение на одной из проезжих частей из-за длительного отсутствия электроснабжения, сообщают украинские СМИ.

    Одесситы устроили протест, перекрыв движение на улице, они недовольны отсутствием электричества на протяжении нескольких дней, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

    Ранее в сентябре украинский Центр противодействия дезинформации при СНБО заявил, что жители страны ближайшей зимой могут проводить почти все время без тепла и света.

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    7 сентября 2024, 16:29 • Новости дня
    На Украине заявили о разработке «летающего автомата»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские разработчики создали «летающий автомат Калашникова», который может управляться с расстояния в несколько километров, пишут западные СМИ.

    Оружейники создали квадрокоптер с закрепленным на нем автоматом, передает «Лента.ру» со ссылкой на Bild.

    ВСУ уже применяли в бою в августе это устройство, пока его эффективность и возможные перспективы неясны.

    Ранее Минобороны сообщало о поражении цеха производства компонентов для реактивных дронов «Паляница».

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    8 сентября 2024, 09:43 • Новости дня
    CNN: В Донбассе ВСУ катастрофически не хватает подкреплений
    CNN: В Донбассе ВСУ катастрофически не хватает подкреплений
    @ Spc. Leonard Beckett/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Донбассе ВСУ катастрофически не хватает подкреплений на фоне продвижения российской армии, сообщает CNN.

    Как говорится в материале, за 2,5 года наступления ВС России уничтожили множество подразделений ВСУ, а подкреплений не хватает, что истощает и деморализует некоторых солдат, передает РИА «Новости». Там добавили, что ситуация особенно катастрофическая в районе Красноармейска и на других участках фронта, где украинцы пытаются остановить продвижение российской армии.

    Один из командиров ВСУ сообщил, что многие новобранцы ВСУ после первого боя бросают позиции, отказываются идти в бой, либо пытаются найти способ уйти из армии.

    Ранее командир отдельного стрелкового батальона Роман Ковалев рассказал, что число украинских солдат, самовольно оставляющих расположение подразделений, в которых они служат, в отдельных случаях может доходить до 30% личного состава.

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