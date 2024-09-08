Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.7 комментариев
ПВО уничтожила три украинских БПЛА за ночь над Курской и Белгородской областями
ПВО уничтожила три украинских БПЛА за ночь над Курской и Белгородской областями
Средства ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.
Как говорится в сообщении, ночью силами ПВО были уничтожены два БПЛА ВСУ над территорией Белгородской и один над территорией Курской области, передает ТАСС.
Ранее дети пострадали в результате украинского обстрела Белгородской области.