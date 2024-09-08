ПВО уничтожила три украинских БПЛА за ночь над Курской и Белгородской областями

Подполье сообщило об ударе ВС России по иностранным инструкторам под Николаевом

Tекст: Александра Юдина

По его словам, первый удар был нанесен по месту, где находились иностранные инструкторы и проходили обучение украинские десантники, передает РИА «Новости».

Второй удар пришелся по позициям украинской артиллерии, в результате чего была уничтожена как минимум одна реактивная система залпового огня HIMARS.

«Наши разведчики отслеживали перемещение этой техники и передали координаты артиллерии», – отметил Лебедев.

Накануне подполье сообщило об ударе ВС России по складу техники под Львовом.