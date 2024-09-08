  • Новость часаСША заявили, что в 2022 году видели риск применения Россией ядерного оружия
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Американские выборы решат, быть ли мировой войне

    Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    Люди с нормальными убеждениями по всему миру так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести. Только так победим.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    6 комментариев
    8 сентября 2024, 08:45 • Новости дня

    ПВО уничтожила три украинских БПЛА за ночь над Курской и Белгородской областями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ПВО уничтожила три украинских БПЛА за ночь над Курской и Белгородской областями

    Средства ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, ночью силами ПВО были уничтожены два БПЛА ВСУ над территорией Белгородской и один над территорией Курской области, передает ТАСС.

    Ранее дети пострадали в результате украинского обстрела Белгородской области.

    7 сентября 2024, 09:15 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе ВС России по иностранным инструкторам под Николаевом
    Подполье сообщило об ударе ВС России по иностранным инструкторам под Николаевом
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России нанесли ряд точных ударов по пригороду Николаева, уничтожив место дислокации иностранных инструкторов и как минимум одну установку РСЗО HIMARS, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, первый удар был нанесен по месту, где находились иностранные инструкторы и проходили обучение украинские десантники, передает РИА «Новости».

    Второй удар пришелся по позициям украинской артиллерии, в результате чего была уничтожена как минимум одна реактивная система залпового огня HIMARS.

    «Наши разведчики отслеживали перемещение этой техники и передали координаты артиллерии», – отметил Лебедев.

    Накануне подполье сообщило об ударе ВС России по складу техники под Львовом.

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    7 сентября 2024, 17:36 • Новости дня
    FQ: Конфликт на Украине подошел к переломному моменту
    FQ: Конфликт на Украине подошел к переломному моменту
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российско-украинский конфликт достиг критической точки, когда ВСУ не смогут самостоятельно избежать поражения на поле боя, сообщило издание Fatto Quotidiano.

    По мнению автора публикации, Украина сейчас находится на грани поражения, она может изменить ход событий только при условии дальнейшей эскалации с непосредственным участием НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

    «Мы должны сделать все возможное, чтобы этого не допустить», – говорится в статье Fatto Quotidiano.

    Также отмечается, что Владимир Зеленский может спровоцировать опасную военную кампанию. Журналисты, в частности, указали на атаку ВСУ на Курскую область с использованием западного оружия.

    Ранее западные СМИ сообщали о том, что союзники Украины выражают опасения по поводу способности ВСУ удержать позиции в российском приграничье.

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    7 сентября 2024, 17:24 • Видео
    Макрон внезапно всех победил

    Вопреки угрозе импичмента и проигрышу на парламентских выборах президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось назначить премьер-министром плюс-минус своего человека – 73-летнего Мишеля Барнье. Как ему это удалось? И причем тут «сговор» с Марин Ле Пен, в котором их обвиняют?

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    7 сентября 2024, 19:17 • Новости дня
    Отставной полковник СБУ Стариков предсказал обвал фронта ВСУ в Донбассе
    Отставной полковник СБУ Стариков предсказал обвал фронта ВСУ в Донбассе
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные развили успех у Красноармейска (Покровска) в ДНР, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью.

    ВС России достигли оперативно-тактического успеха на Покровском направлении, сейчас у Красноармейска происходит «стачивание» личного состава, заявил Стариков, передает РИА «Новости».

    Пока нет уверенности, что ВСУ смогут восполнить понесенные там потери.

    «Если продолжится стачивание, а резервов не будет, то противник дойдет до Покровска <…>, произойдет прорыв фронта и обвал фронта», – предсказал полковник.

    Ранее ВС России ударили по мосту и колонне военной техники ВСУ у Красноармейска в ДНР, это замедлило снабжение резервов украинских военных.

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    8 сентября 2024, 01:23 • Новости дня
    Украинские СМИ: Группа ВСУ попала в окружение на Покровском направлении

    На Украине сообщили о попавшей в окружение на Покровском направлении группе ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Подразделения вооруженных сил Украины могли оказаться в окружении между населенными пунктами Лысовка и Желанное на Покровском (Красноармейском) направлении, сообщили украинские СМИ.

    Медиа со ссылкой на сообщения военных ВСУ пишут о «крайне сложной» для украинских подразделений ситуации. Поясняется, что речь может идти о войсках, которые отступали со стороны Невельского.

    Напомним, в силовых структурах ДНР рассказали, что ВСУ, пытаясь выйти из окружения, покидают позиции между Красногоровкой и Невельским.

    Минобороны России сообщило об освобождении Заветного в Красноармейском (Покровском) районе. Кроме того, в понедельник подразделениям группировки «Центр» удалось освободить село Скучное.

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что Красноармейское направление является самым проблематичным для ВСУ.

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    7 сентября 2024, 12:38 • Новости дня
    ВС России поразили цех производства «Паляниц» и аэродром ВСУ
    ВС России поразили цех производства «Паляниц» и аэродром ВСУ
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России были поражены цеха по производству компонентов для оперативно-тактических ракет «Гром-2» и реактивных БПЛА «Паляница», а также инфраструктура военного аэродрома ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Кроме того поражены склады иностранного ракетно-артиллерийского вооружения, узел спутниковой телекоммуникационной связи ВСУ, скопления живой силы и техники противника в 139 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты три французские управляемые авиабомбы Hammer, четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 30 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 642 самолета, 283 вертолета, 31098 беспилотников, 578 ЗРК, 17953 танка и других бронемашин, 1447 боевых машин РСЗО, 14226 орудий полевой артиллерии и минометов, 25766 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.


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    8 сентября 2024, 00:58 • Новости дня
    Военкор Сладков рассказал об уголовном деле против него

    Военкор Сладков заявил, что на него заводили дело о дискредитации Вооруженных сил России

    Военкор Сладков рассказал об уголовном деле против него
    @ Сладков+/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что Главная военная прокуратура открывала против него уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России.

    «Мне доставалось очень часто. Называли и алкоголиком, несущим бред, и реакционным гражданином. Главная военная прокуратура возбудила на меня уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил», – заявил Сладков в Telegram.

    По его словам, поддержку ему оказали «команда ВГТРК», генеральный директор компании Олег Добродеев и администрация президента. Без них, отметил военкор, ему «было бы тяжело».

    Кроме того, Сладков отметил, что при команде нынешнего министра обороны военные блогеры и военкоры «вздохнули свободно», а их «возможности серьезно возросли».

    В июне Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, которые освещают события в зоне специальной военной операции.

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    7 сентября 2024, 15:10 • Новости дня
    Новые способы перехвата беспилотников появились в зоне СВО
    Новые способы перехвата беспилотников появились в зоне СВО
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские и украинские военные в ходе спецоперации демонстрируют инновационные подходы к противодействию беспилотникам, сообщил аналитик Захар Андреев.

    По его словам, в ходе спецоперации обе стороны конфликта активно разрабатывают и применяют новые методы борьбы с беспилотниками, превращая зону боевых действий в своеобразную арену для испытания новых технологий, передает РИА «Новости».

    В частности, эксперт отметил работу FPV-дронов с системами противовоздушной обороны, которым не нужна прямая визуальная видимость цели, так как используются координаты с радаров и других датчиков.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как СВО вывела противостояние штурмовых дронов на новый уровень.

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    7 сентября 2024, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Калиново в ДНР
    Российские войска освободили Калиново в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    В результате действий подразделений группировки Центр» был освобожден пункт Калиново в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 53-й, 63-й, 100-й, 151-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны около Дзержинска, Щербиновки, Нелеповки, Николаевки, Полтавки, Димитрова, Гродовки, Селидово, Мемрика и Галицыновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Были отражены семь атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 32-й механизированной бригад ВСУ, 2-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

    Потери противника составили до 470 военнослужащих, американские бронемашины MaxxPro, а также «Казак», боевая машина РСЗО «Град», французская 155 мм гаубица Caesar, две 152 мм гаубицы «Мста-Б», 122 мм самоходная артустановка «Гвоздика» и шесть 122 мм гаубиц Д-30.


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    8 сентября 2024, 07:50 • Новости дня
    США заявили, что в 2022 году видели риск применения Россией ядерного оружия

    Глава ЦРУ Бернс заявил, что в 2022 году США считали возможным применение Россией ядерного оружия в связи с СВО

    США заявили, что в 2022 году видели риск применения Россией ядерного оружия
    @ Federal government of the United States/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    По мнению США, в 2022 году якобы существовал подлинный риск потенциального применения Россией тактического ядерного оружия в связи с конфликтом на Украине, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

    На мероприятии, организованном Financial Times, у Бернса поинтересовались, может ли он раскрыть информацию о «российской эскалации», которую его ведомство не сообщало британской разведке МИ-6. Впорос вызвал смех в зале, передает РБК.

    «Был момент в конце 2022 года, когда мы думали, что был неподдельный риск применения тактического ядерного оружия», – приводит его слова «Регнум».

    Бернс отметил, что в конце 2022 года провел переговоры с главой СВР Сергеем Нарышкиным. Как заявил глава ЦРУ, США использовали беседу, чтобы «четко разъяснить, какими будут последствия такого рода эскалации». «И мы продолжаем говорить об этом очень прямо», – сказал Бернс.

    Напомним, Нарышкин сообщил, что встречался с Бернсом для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики. Бернс заявил, что отношение со стороны Нарышкина на встрече в ноябре 2022 года было «дерзким».

    Президент России Владимир Путин указывал, что Россию все время пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так. Он призвал не доводить до угрозы применения такого вооружения.

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    7 сентября 2024, 21:17 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение пункта дислокации ВСУ гаубицей «Мста-С»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расчеты дивизионной самоходной гаубицы «Мста-С» поразили пункт временной дислокации украинских военных, сообщило Минобороны России.

    Артиллеристы 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» ударили по пункту дислокации украинских военных с закрытых огневых позиций, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что огонь велся на расстоянии до 15 километров.

    В опубликованном ролике военнослужащий с позывным «Кабан» рассказал, что водит машину уже полтора года, он отметил, что не считает свою службу тяжелой. «Тяжело только следить за стволом, чтобы не въехать в дерево, чтобы не попасть стволом», – сказал он.

    Уничтожение целей подтвердили кадры объективного контроля с беспилотника, заключили в Минобороны.

    Ране артиллеристы этой же группировки уничтожили другой пункт временной дислокации ВСУ.

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    7 сентября 2024, 11:04 • Новости дня
    Российские военные сбили две управляемые авиационные бомбы в Курской области
    Российские военные сбили две управляемые авиационные бомбы в Курской области
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Российские средства ПВО сбили две украинские управляемые авиационные бомбы над Курской областью, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

    После этого в области отменили опасность ракетного удара, передает ТАСС.

    Угроза была объявлена второй раз за сутки и сохранялась с 9.00.

    Ранее в Воронежской области в Острогожском районе обнаружили и подавили беспилотный летательный аппарат.

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    7 сентября 2024, 17:24 • Новости дня
    Росгвардейцы обезвредили мину-сюрприз в ЛНР

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сотрудники Росгвардии в ЛНР нашли и обезвредили мину-сюрприз, сообщили в ведомстве.

    Росгвардейцы обнаружили мину во время инженерной разведки маршрута. Боеприпас был замаскирован, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    Отмечается, что наличие взрывного устройства подтвердил служебный пес по кличке Норис.

    «У него отличное чутье: при приближении к предмету он остановился в сигнальной стойке. Он не ошибся», – рассказал кинолог Росгвардии.

    По информации управления, устройство было уничтожено с помощью накладного заряда, после чего инженерное подразделение продолжило выполнение своей боевой задачи.

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    7 сентября 2024, 10:34 • Новости дня
    Сальдо сообщил о попытках ВСУ создать плацдарм на левом берегу Днепра

    Tекст: Кристина Цыцура

    Попытки украинских войск создать плацдарм на левом берегу Днепра обречены на провал, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Он добавил, что все, кто пытается переплыть Днепр, погибают.

    «Они обречены на смерть, однако киевский режим продолжает эти попытки», – передает РИА «Новости» слова Сальдо.

    Ранее Сальдо заявил, что подконтрольный украинским войскам город Херсон стал практически пустынен, его население сократилось почти в семь раз.

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    7 сентября 2024, 22:43 • Новости дня
    Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим предпринял попытку устроить террористическую атаку с использованием беспилотника самолетного типа в Белгородской области, сообщило Минобороны России.

    Как сообщило в Telegram ведомство, БПЛА был сбит силами ПВО в 20.10 мск.

    В ночь на субботу в Белгородской области сбили два украинских дрона.

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    7 сентября 2024, 23:23 • Новости дня
    Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Курской области, сообщило Минобороны России.

    Как сообщило в Telegram ведомство, БПЛА был уничтожен около 22.25 мск. Днем в субботу Минобороны также сообщало об уничтожении украинского дрона в Курской области.

    Напомним, в ночь на субботу над Курской областью были уничтожены еще два беспилотника.

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