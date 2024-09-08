Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.6 комментариев
Дети пострадали в результате украинского обстрела Белгородской области
Украинские войска обстреляли Белгородскую область, в селе Никольское Белгородского района в результате прямого попадания в дом пострадали двое детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что «ночь выдалась тревожная». «Два ребенка ранены, их доставили в медицинское учреждение», – сказал он.
Кроме того, губернатор сообщил, что в больницах остаются 65 мирных жителей, в том числе семеро детей. Четверо взрослых и трое детей отправлены в Москву.
По словам Гладкова, «наибольший урон» вызывают атаки БПЛА. Муниципальным образованиям переданы свыше 200 единиц РЭБ, дополнительно 35 станций разместят на машинах скорой помощи – всего будет 65 машин СМП с РЭБ.
Напомним, около 20.10 мск украинский БПЛА был сбит силами ПВО над Белгородской областью.