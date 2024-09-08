Дети пострадали в результате украинского обстрела Белгородской области

Tекст: Антон Антонов

Гладков в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что «ночь выдалась тревожная». «Два ребенка ранены, их доставили в медицинское учреждение», – сказал он.

Кроме того, губернатор сообщил, что в больницах остаются 65 мирных жителей, в том числе семеро детей. Четверо взрослых и трое детей отправлены в Москву.

По словам Гладкова, «наибольший урон» вызывают атаки БПЛА. Муниципальным образованиям переданы свыше 200 единиц РЭБ, дополнительно 35 станций разместят на машинах скорой помощи – всего будет 65 машин СМП с РЭБ.

Напомним, около 20.10 мск украинский БПЛА был сбит силами ПВО над Белгородской областью.