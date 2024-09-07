Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

Боевик ВСУ признался в расстреле российских военнопленных в Курской области

Tекст: Вера Басилая

Украинский военный рассказал, что ему приказали расстрелять трех военнопленных в Курской области.

«Я отказался. Мне сказали, выбирай, либо ты, либо они». Я их расстрелял», – признался десантник на видео RT.

По его словам, командование ВСУ при атаке на Курскую область приказало расстрелять пассажирский поезд, чтобы подтолкнуть Россию к объявлению войны Украине.

Ранее попавший в плен старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко рассказал, что украинская армия забыла в селе Кортнево Курской области целое подразделение.