Люди с нормальными убеждениями по всему миру так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести. Только так победим.8 комментариев
Системы ПВО уничтожили за ночь четыре дрона ВСУ над двумя регионами России
В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БпЛА самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, в Белгородской области сбиты два украинских дрона, и два беспилотника уничтожены над Курской областью.
Ранее после уничтожения беспилотника в Острогожском районе в Воронежской области возник пожар и детонация «взрывоопасных предметов». Объявлена эвакуация нескольких сел.