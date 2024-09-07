ПВО и средствами РЭБ уничтожен украинский беспилотник в Воронежской области

Люди с нормальными убеждениями по всему миру так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести. Только так победим.7 комментариев
Люди с нормальными убеждениями по всему миру так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести. Только так победим.7 комментариев
Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.4 комментария
Подписывая 10 лет назад «минские соглашения», мы хотели не славы. А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно.8 комментариев
По его словам, примерно в 7.45 по местному времени (совпадает с московским) было зафиксировано несколько прилетов по пригороду Харькова Люботину, куда прибыло большое количество иностранных наемников и много военной техники, передает РИА «Новости».
Лебедев добавил, что после прилетов множество скорых направилось в сторону взрывов, сообщается о большом количестве погибших и раненых.
Ранее в пятницу украинское издание «Страна» сообщало о взрывах в Харькове.
Он призвал, «чтобы эта осень стала временем, когда кончится конфликт». Кроме того, Зеленский заявил о необходимости восстановить надежный международный порядок безопасности, передает Ura.ru.
Ранее Зеленский заявил о желании видеть представителей России на втором саммите по урегулированию украинского кризиса.
Минобороны: Бомбардировщик Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление ВСУ в Курской области
В ведомстве отметили, что удар наносился авиационными бомбами с УМПК. Это позволяет точно бить с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.
Ранее российские вертолеты Ка-52М нанесли высокоточный удар по позициям Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области.
Депутат Рады Пидласа: У Украины в сентябре закончились деньги на выплаты военным
По ее словам, Минобороны говорит, у них нет денег, чтобы заплатить боевые в сентябре, но Рада проголосует по изменениям в госбюджет до 20 сентября, передает ТАСС.
Пидласа пояснила: сложности с выплатами возникли из-за того, что в первом квартале этого года США прекратили оказывать военную помощь Киеву из-за задержек с одобрением соответствующего законопроекта в Конгрессе. В итоге Украина вынуждена была закупать вооружения за собсрвенные деньги, для этого были использованы средства, заложенные на выплаты военным во второй половине 2024 года.
Как признал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Киев столкнулся с критической необходимостью до конца года изыскать около 12,2 млрд долларов на нужды обороны. Правительство еще в июле внесло на рассмотрение Рады законопроект о повышении налогов для закрытия дефицита, но принять его так и не удалось.
Ранее украинский военнопленный Виталий рассказал, что в связи с нехваткой денег в бюджете военнослужащим угрожают прекратить выплачивать зарплату с сентября.
Напомним, в Раде допустили, что зарплаты учителей и врачей пойдут на выплаты ВСУ.
Захарова уточнила, что не может никакого понимания, если речь идет о деньгах, идущих на убийство российских граждан и российских военных, детей и разрушение гражданской инфраструктуры, передает РИА «Новости».
Также она отреагировала на слова украинского министра молодежи и спорта Матвея Бедного о плане по недопуску россиян на Олимпиаду в 2026 году. Заявления министра «террористического правительства», отметила Захарова, подтверждает всю преступную сущность киевского режима, передает ТАСС.
«Исключение России из спортивных мероприятий, недопуск на спортивные события – это уничтожение международного спорта», – добавила дипломат.
Захарова заявила, что «террористическое, экстремистское украинское правительство» уничтожает все: гражданскую инфраструктуру, жизни людей, региональную европейскую безопасность, ее разрушительная сущность проявляется и в сфере спорта.
Ранее на Украине потребовали, чтобы российские и белорусские участники Олимпиады в Париже дали письменное обязательство не выступать на Играх дружбы.
Глава Пентагона Остин: США и Европа разрабатывают замену ЗРК С-300 и ракет Р-27
Он пояснил, что замена разрабатывается также при участии Киева, передает ТАСС.
Ранее агентство Reuters сообщило, что США близки к соглашению, чтобы передать Киеву крылатые ракеты большой дальности JASSM в ближайшие месяцы.
Высокопоставленный военный источник рассказал о последствиях высокоточных ударов ВС России по объектам ВСУ
Он отметил, что 3 сентября российские военные нанесли удар ракетами «Искандер-М» по учебному центру войск связи ВСУ в Полтаве. «В результате удара погибло и ранено около 500 специалистов», – приводит слова источника ТАСС. Среди них военнослужащие ВСУ, нацгвардии, а также наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции.
4 сентября был нанесен комбинированный ракетный удар по трем пунктам временной дислокации наемников в Кривом Роге. «Противник потерял более 250 боевиков. Среди них около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА», – сообщил источник.
Ракетным ударом комплекса «Искандер-М» 2 сентября была уничтожена гостиница в Запорожье, где размещались иностранные наемники. «В результате уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, в том числе 19 наемников из Великобритании. Еще около 20 боевиков получили ранения», – сообщил источник.
Он также добавил, что 28 августа в результате удара «Искандера-М» по сухогрузу в Одесской области, с которого осуществлялась разгрузка оружия для ВСУ, были уничтожены 20 наемников, 12 беспилотных катеров и часть боеприпасов. Еще 38 беспилотников получили повреждения.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что в военном институте связи в Полтаве во время удара ракет было 700 военных ВСУ.
По его словам, в ночь на пятницу был поражен мост на трассе М-04 вблизи города Красноармейск (украинское название – Покровск), который активно использовался ВСУ для перемещения техники и личного состава со стороны города Павлоград, передает РИА «Новости».
Также Лебедев отметил, что в момент удара по мосту на нем находилась небольшая колонна, состоящая из четырех единиц военной техники.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что Красноармейское направление самое проблематичное для ВСУ.
По его словам, атака была осуществлена в ночь на пятницу по контейнерному терминалу и смежным складам в пригороде Львова населенном пункте Малехов, передает РИА «Новости».
Лебедев рассказал, что целью удара стал объект инфраструктуры, связанный с железнодорожной станцией Дубляны-Львовские, где хранилась военная техника и боеприпасы, поступавшие из соседней Польши.
Накануне ВС России ударили по полигону во Львовской области Украины.
Сингх: Разрешение на удары вглубь России не поможет Киеву против авиации
Сингх привела данные разведки, согласно которым 90% российских самолетов, запускающих планирующие бомбы и ракеты по Украине, находятся на аэродромах в 300 км от контролируемой Украиной территории.
«Эти аэродромы находятся вне зоны досягаемости ATACMS, поэтому проблемы, связанные с этими планирующими бомбами, все равно останутся», – цитирует ТАСС Сингх.
Представитель Минобороны отметила, что стратегическая ценность применения ATACMS очень мала. Она также добавила, что количество ракет у Украины ограничено. Однако Сингх допустила, что вопрос о разрешении нанесения ударов вглубь России будут обсуждать на очередном заседании созданной Западом контактной группы по поставкам оружия Украине.
Ранее в Белом доме заявили, что США не изменяли политику, касающуюся украинских ударов по России – ограничения на удары американским оружием вглубь российской территории остаются в силе.
Однако Reuters заявило, что Вашингтон близок к соглашению о том, чтобы дать Украине крылатые ракеты большой дальности JASSM в течение нескольких месяцев.
ВСУ потеряли два БТР, 10 боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ и 14 автомобилей, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Группировка «Север» отразила две атаки украинских штурмовиков в сторону Матвеевки и Ольговки, сорвала попытки атак в сторону Борок, Комаровки и Марьевки.
В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 30 человек, БТР, две бронемашины и два автомобиля.
Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой, 152-й егерской бригад и 1004-й бригады охраны и обеспечения у Апанасовки, Борок, Вишневки, Внезапного, Гордеевки, Кругленького, Казачьей Локни, Косицы, Леонидово, Мартыновки, Малой Локни, Новоивановки, Новой Сорочины и Снагостя.
Авиация и ракетные войска поразили в Сумской области резервы 22-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад теробороны в районах Белополья, Боромли, Брусков, Гриценково, Глухова, Глыбного, Линово, Мирополья, Орловки, Ободы, Писаревки, Сумов, Хотеня, Юнаковки и Ямполья.
За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли порядка 10,4 тыс. человек, 81 танк, 41 БМП, 74 БТР, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей, 76 артиллерийских орудий, 24 установки РСЗО, восемь установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 19 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники.
«Очевидно, что мы … получили колоссальный толчок. По дронам круче, чем Россия, … нет никого. Это абсолютно очевидно», – сказал Медведев, передает ТАСС.
Он отметил, что эти компетенции останутся у России.
В феврале зампред СБ России отмечал, что СВО должна была пойти по классическим канонам, однако беспилотники все изменили.
По его словам, в пятницу утром он провел первый телефонный разговор в качестве главы МИД Украины с главой МИД Польши Радославом Сикорским и проинформировал его о ситуации на фронте, передает РИА «Новости».
Ранее вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что новый глава МИД Украины не должен повторять риторику действующего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
Глава МИД Лавров сообщил об отсутствии конструктива на встрече с экс-главой МИД Украины Кулебой
По его словам, тогда главой МИД Турции был Мевлют Чавушоглу, именно он очень просил Лаврова приехать, так как «украинская сторона, в частности Дмитрий Кулеба, передали туркам идею о встрече», передает ТАСС.
«Меня заверили, что все очень серьезно: Кулеба сказал, ему есть, что передать… Кулеба зачитал с бумажки на английском языке то, что мы слышали ежедневно с начала спецоперации, даже до ее начала», – подчеркнул Лавров, отметив, что не услышал ничего нового и конструктивного.
При этом глава российского МИД напомнил, что реальная работа шла по линии делегаций.
«С нашей стороны ее возглавлял помощник президента Владимир Мединский, с украинской стороны – глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия», – сказал он, заметив, что они встречались в Белоруссии, а позднее в Стамбуле смогли достигнуть ряда договоренностей.
Накануне в Раде утвердили отставку Кулебы с должности. Спикер МИД Мария Захарова прокомментировала отставку главы МИД Украины словами «Кулеба с возу».
Ракетный удар был нанесен 4 сентября ОТРК «Искандер-М» по складу безэкипажных катеров противника в районе города Одесса, передает РИА «Новости».
До этого, 28 августа, ВС России нанесли удар по сухогрузу в Бурлачьей Балке в Одесской области, где разгружалось вооружение для ВСУ. В результате «Искандером» были уничтожены 20 иностранных наемников, 12 безэкипажных катеров и часть боезапаса, еще 38 БЭК повреждены, передает ТАСС.
Всего в период с 28 августа по 5 сентября в общей сложности было уничтожено 48 украинских безэкипажных катеров, из них в море – 16 БЭК, в портах – 32 катера, а еще 38 БЭК повреждены на складах.
Ранее высокопоставленный военный источник сообщил, что в результате высокоточных ударов ВС России по объекту ВСУ в Полтаве погибло и ранено около 500 специалистов, среди них военнослужащие ВСУ, нацгвардии, а также наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции.
Кроме того, в Кривом Роге уничтожены более 250 боевиков. Среди них около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА.