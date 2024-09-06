Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.6 комментариев
Смирнов: В Курской области сбили украинский дрон и авиабомбы
В Курской области средства противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон и управляемые авиабомбы, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
В приграничном районе региона уничтожены украинский беспилотник самолетного типа и две управляемые авиабомбы, сообщил Смирнов в своем Telegram-канале.
Ранее Смирнов сообщал, что в Курской области уничтожили украинскую ракету.