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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    3 комментария
    Юрий Васильев Юрий Васильев Слова «блаженны миротворцы» будут хорошо смотреться на броне

    Подписывая 10 лет назад «минские соглашения», мы хотели не славы. А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно.

    8 комментариев
    6 сентября 2024, 19:36 • Новости дня

    Смирнов: В Курской области сбили украинский дрон и авиабомбы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курской области средства противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон и управляемые авиабомбы, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

    В приграничном районе региона уничтожены украинский беспилотник самолетного типа и две управляемые авиабомбы, сообщил Смирнов в своем Telegram-канале.

    Ранее Смирнов сообщал, что в Курской области уничтожили украинскую ракету.

    5 сентября 2024, 23:00 • Новости дня
    Задержанный японский шпион рассказал о возможном ракетном ударе по Белоруссии

    Задержанный в Гомеле японский агент допустил подготовку ракетного удара по Белоруссии

    Задержанный японский шпион рассказал о возможном ракетном ударе по Белоруссии
    @ tvr.by

    Tекст: Вера Басилая

    Обвиняемый в Белоруссии в агентурной деятельности гражданин Японии Масатоси Наканиси заявил, что его данные могли быть использованы Украиной или США для ракетного удара по Белоруссии, сообщил гостелеканал «Беларусь 1».

    «Те фото, что я сделал недалеко от украинской границы, где мосты и железная дорога, могли быть использованы США или Украиной для возможной атаки. Я думаю, что они могли нанести ракетный удар по территории Беларуси», – цитирует ТАСС Наканиси.

    По его словам, «между США и Японией очень тесные связи». Японец заявил, что раскаивается в своем поступке, и считает, что его действия навредили безопасности Белоруссии.

    Сообщается, что Наканиси сделал более 9 тыс. точных фотографий мостов, дорог, железнодорожных путей, военных и логистических объектов возле белорусско-украинской границы. Один из резервных каналов для передачи информации был в посольстве Японии в Минске, передает РИА «Новости».

    Ранее в Белоруссии задержали сотрудника японской разведки, агент проводил фото- и видеосъемку объектов военной инфраструктуры, а также собирал сведения о социально-политической обстановке в стране.

    Сообщается, что Наканиси был завербован и обучен в Японии, а затем отправлен на задание в Гомель. В Белоруссии он провел шесть лет и делал подробные отчеты для национальной комиссии общественной безопасности Японии.

    Коментарии (21)
    6 сентября 2024, 04:35 • Новости дня
    Наемники ВСУ в Курской области начали просить о замене

    Tекст: Вера Басилая

    Наемники, воюющие в Курской области в рядах Вооруженных сил Украины, растеряли свой пыл из-за тяжелых боев и все чаще просят сменить их на украинские подразделения, сообщили в силовых структурах.

    Источник ТАСС сообщил, что наемники чаще пытаются провести ротацию, и смениться на «пушечное мясо», украинские подразделения, потому что подрастеряли свой пыл.

    Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик счел участие американской ЧВК Forward Observation Group в нападении ВСУ на Курскую область вызовом, на который Россия обязательно ответит.

    Напомним, ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области.

    Коментарии (7)
    6 сентября 2024, 18:40 • Видео
    Зеленский предложил закончить войну этой осенью

    На встрече военных поставщиков Украины, которая проходит на американской авиабазе Рамштайн в Германии, Владимир Зеленский призвал помочь «сделать осень временем, когда закончится конфликт». Каким образом он собирается за два с половиной месяца добиться того, чего не получилось сделать за два с половиной года?

    Коментарии (0)
    5 сентября 2024, 22:10 • Новости дня
    Российские военные уничтожили бункер с командирами ВСУ под Житомиром

    «Военное дело»: ВС России ракетным ударом уничтожили бункер с командирами ВСУ под Житомиром

    Российские военные уничтожили бункер с командирами ВСУ под Житомиром
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Армия России нанесла ракетный удар и уничтожила командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в бункере у Житомира, сообщили военкоры.

    После ракетного удара по подземному бункеру в Житомирской области предварительно погибли 25 командиров ВСУ, а также есть потери среди персонала, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    Ранее сообщалось, что российские военные ударили по пункту размещения иностранных наемников ВСУ в отеле «Гранд Палас» в городе Запорожье.

    Напомним, во вторник Россия нанесла ракетный удар по 179-му военно-учебному центру и Институту связи в Полтаве. Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил гибель 51 человека и ранения 271.

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    6 сентября 2024, 13:05 • Новости дня
    Зеленский призвал союзников на Западе завершить конфликт осенью
    Зеленский призвал союзников на Западе завершить конфликт осенью
    @ Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников Киева из стран Запада принять меры и завершить украинский конфликт уже этой осенью. Об этом он заявил на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

    Он призвал, «чтобы эта осень стала временем, когда кончится конфликт». Кроме того, Зеленский заявил о необходимости восстановить надежный международный порядок безопасности, передает Ura.ru.

    Ранее Зеленский заявил о желании видеть представителей России на втором саммите по урегулированию украинского кризиса.

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    6 сентября 2024, 05:30 • Новости дня
    Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление ВСУ в Курской области

    Минобороны: Бомбардировщик Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж российского Су-34 нанес удар бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по скоплению пехоты и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.

    В ведомстве отметили, что удар наносился авиационными бомбами с УМПК. Это позволяет точно бить с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

    Ранее российские вертолеты Ка-52М нанесли высокоточный удар по позициям Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области.

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    6 сентября 2024, 11:20 • Новости дня
    У Украины в сентябре закончились деньги на выплаты военным

    Депутат Рады Пидласа: У Украины в сентябре закончились деньги на выплаты военным

    У Украины в сентябре закончились деньги на выплаты военным
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны Украины не сможет выплатить военнослужащим надбавки за участие в боевых действиях в установленный срок до 20 сентября, если не будет принят предусматривающий повышение налогов закон, заявила глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа в эфире украинского телемарафона.

    По ее словам, Минобороны говорит, у них нет денег, чтобы заплатить боевые в сентябре, но Рада проголосует по изменениям в госбюджет до 20 сентября, передает ТАСС.

    Пидласа пояснила: сложности с выплатами возникли из-за того, что в первом квартале этого года США прекратили оказывать военную помощь Киеву из-за задержек с одобрением соответствующего законопроекта в Конгрессе. В итоге Украина вынуждена была закупать вооружения за собсрвенные деньги, для этого были использованы средства, заложенные на выплаты военным во второй половине 2024 года.

    Как признал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Киев столкнулся с критической необходимостью до конца года изыскать около 12,2 млрд долларов на нужды обороны. Правительство еще в июле внесло на рассмотрение Рады законопроект о повышении налогов для закрытия дефицита, но принять его так и не удалось.

    Ранее украинский военнопленный Виталий рассказал, что в связи с нехваткой денег в бюджете военнослужащим угрожают прекратить выплачивать зарплату с сентября.

    Напомним, в Раде допустили, что зарплаты учителей и врачей пойдут на выплаты ВСУ.

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    6 сентября 2024, 05:55 • Новости дня
    Захарова исключила примирительный тон к спонсировавшим ВСУ спортсменам из России
    Захарова исключила примирительный тон к спонсировавшим ВСУ спортсменам из России
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Никакого примирительного тона в отношении российских спортсменов, если они спонсировали киевский режим, быть не может, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на Восточном экономическом форуме.

    Захарова уточнила, что не может никакого понимания, если речь идет о деньгах, идущих на убийство российских граждан и российских военных, детей и разрушение гражданской инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Также она отреагировала на слова украинского министра молодежи и спорта Матвея Бедного о плане по недопуску россиян на Олимпиаду в 2026 году. Заявления министра «террористического правительства», отметила Захарова, подтверждает всю преступную сущность киевского режима, передает ТАСС.

    «Исключение России из спортивных мероприятий, недопуск на спортивные события – это уничтожение международного спорта», – добавила дипломат.

    Захарова заявила, что «террористическое, экстремистское украинское правительство» уничтожает все: гражданскую инфраструктуру, жизни людей, региональную европейскую безопасность, ее разрушительная сущность проявляется и в сфере спорта.

    Ранее на Украине потребовали, чтобы российские и белорусские участники Олимпиады в Париже дали письменное обязательство не выступать на Играх дружбы.

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    5 сентября 2024, 23:35 • Новости дня
    Депутат Рады: Во время удара по Институту связи ВСУ в Полтаве в нем находилось около 700 военных

    Tекст: Вера Басилая

    В военном Институте связи в Полтаве во время удара ракет было 700 военных ВСУ, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    Безуглая опубликовала в соцсетях подробности ситуации с ударом по военному институту связи в Полтаве, озвученные на закрытом заседании оборонного комитета Рады.

    По ее словам, на совещании заявили, что одновременно в учебном корпусе находились около 700 военнослужащих, что говорит о том, что было большое скопление личного состава. При этом точное число погибших и раненых Безуглая не сообщила.

    Напомним, во вторник Россия нанесла ракетный удар по 179-му военно-учебному центру и Институту связи в Полтаве. Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил гибель 51 человека и ранения 271.

    СМИ сообщали, что в результате удара в Полтаве ликвидировали более 300 украинских военнослужащих, включая иностранных инструкторов.

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    6 сентября 2024, 03:40 • Новости дня
    В Луганске пытались взорвать при помощи букета российского военкора

    Российский военкор получила в подарок сине-желтый букет со взрывчаткой

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент с позывным Пресса обнаружила букет сине-желтых цветов с взрывчаткой под дверью своей квартиры в Луганске, сообщила военкор.

    По ее словам, после того, как она обнаружила букет на пороге квартиры за дверью, сразу же надела бронежилет и позвонила саперам, которые нашли в цветах 5 кг пластида, передает ТАСС.

    Военкор считает, что «дарители» рассчитывали, что она поднимет букет или попытается его пнуть, но саперы нейтрализовали взрывное устройство.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что боевики Владимира Зеленского ведут настоящую охоту на российских журналистов и военкоров.

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    6 сентября 2024, 12:27 • Новости дня
    Пентагон заявил о разработке замены ЗРК С-300 для Украины

    Глава Пентагона Остин: США и Европа разрабатывают замену ЗРК С-300 и ракет Р-27

    Пентагон заявил о разработке замены ЗРК С-300 для Украины
    @ George Chernilevsky/Wikipedia

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США и их европейские партнеры разрабатывают замену для ЗРК С-300 и управляемых ракет класса «воздух – воздух» средней дальности Р-27, которые используют ВСУ, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на встрече контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ.

    Он пояснил, что замена разрабатывается также при участии Киева, передает ТАСС.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что США близки к соглашению, чтобы передать Киеву крылатые ракеты большой дальности JASSM в ближайшие месяцы.

    Коментарии (6)
    6 сентября 2024, 00:49 • Новости дня
    Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине

    Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине после удара по Полтаве

    Tекст: Вера Басилая

    Россия призывает Аргентину воздержаться от продвигаемых режимом украинского лидера Владимира Зеленского и однобоких суждений о событиях на Украине после удара по Полтаве, заявили в посольстве России в Буэнос-Айресе.

    В посольстве России в Аргентине обратили внимание на заявление аргентинского МИД, в котором осуждается российский удар по Полтаве, а также есть призыв «прекратить применение силы».

    В посольстве подчеркнули, что не согласны с такой трактовкой действий России. Дипломаты объяснили, что удар был нанесен по учебному центру ВСУ, где готовили специалистов связи и РЭБ,  операторов БПЛА под руководством иностранных инструкторов. О том, что среди погибших были военные, заявили украинские власти, а это значит, что объект «являлся легитимной военной целью».

    Российские дипломаты призвали власти Аргентины воздерживаться от продвигаемых режимом Зеленского и его «западными покровителями» однобоких суждений о событиях в зоне украинского конфликта и быть объективными.

    Напомним, во вторник Россия нанесла ракетный удар по 179-му военно-учебному центру и Институту связи в Полтаве. Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил гибель 51 человека и ранения 271.

    СМИ сообщали, что в результате удара в Полтаве ликвидировали более 300 украинских военнослужащих, включая иностранных инструкторов.

    Коментарии (3)
    5 сентября 2024, 20:28 • Новости дня
    Столтенберг: В НАТО обсуждают удары ВСУ по территории России

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о дискуссии по поводу применения Украиной дальнобойных ракет

    Столтенберг: В НАТО обсуждают удары ВСУ по территории России
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    В НАТО идут дискуссии о том, следует ли разрешить Украине наносить удары дальнобойными ракетами по территории России. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

    «Внутри НАТО идет дискуссия на эту тему... Важно, чтобы у Украины была возможность достигать военных объектов на территории России», – приводит слова генсека НАТО РИА «Новости»

    Ранее в Вашингтоне заявили, что США не разрешают Украине наносить удары американскими ракетами ATACMS по территории России, но «это может измениться».

    В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможную передачу Киеву дальнобойных ракет «чистейшей провокацией».

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что для защиты от обстрелов дальнобойным оружием со стороны ВСУ в случае его передачи Западом России придется создать «санитарный кордон» на всю глубину Украины, до Польши.

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    6 сентября 2024, 12:55 • Новости дня
    Алаудинов высмеял неудачную попытку ВСУ сбить российский беспилотник

    Алаудинов высмеял неудачную попытку ВСУ сбить российский беспилотник в Курской области

    Алаудинов высмеял неудачную попытку ВСУ сбить российский беспилотник
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов с иронией прокомментировал инцидент в Курской области, когда украинские военные попытались сбить российский беспилотник, но в результате пострадали сами.

    В своем Telegram-канале он указал, что украинские военные настолько неудачно сбили беспилотник, что он упал прямо на них, вызвав пожар.

    «Было бы лучше им его не сбивать… потому что он слишком точно сбился», – подчеркнул командир спецназа.

    Ранее в приграничном районе Курской области уничтожен украинский беспилотник и управляемые авиабомбы.

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    6 сентября 2024, 05:00 • Новости дня
    В Пентагоне оценили последствия ударов Украины ракетами ATACMS вглубь России

    Сингх: Разрешение на удары вглубь России не поможет Киеву против авиации

    В Пентагоне оценили последствия ударов Украины ракетами ATACMS вглубь России
    @ army.mil

    Tекст: Вера Басилая

    Разрешение украинским ВС наносить удары вглубь российской территории не поможет Украине противостоять авиации РФ, потому что аэродромы, с которых взлетают боевые самолеты России, находятся вне зоны досягаемости ATACMS, сообщила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх привела данные разведки, согласно которым  90% российских самолетов, запускающих планирующие бомбы и ракеты по Украине, находятся на аэродромах в 300 км от контролируемой Украиной территории.

    «Эти аэродромы находятся вне зоны досягаемости ATACMS, поэтому проблемы, связанные с этими планирующими бомбами, все равно останутся», – цитирует ТАСС Сингх.

    Представитель Минобороны отметила, что стратегическая ценность применения ATACMS очень мала. Она также добавила, что количество ракет у Украины ограничено. Однако Сингх допустила, что вопрос о разрешении нанесения ударов вглубь России будут обсуждать на очередном заседании созданной Западом контактной группы по поставкам оружия Украине.

    Ранее в Белом доме заявили, что США не изменяли политику, касающуюся украинских ударов по России – ограничения на удары американским оружием вглубь российской территории остаются в силе.

    Однако Reuters заявило, что Вашингтон близок к соглашению о том, чтобы дать Украине крылатые ракеты большой дальности JASSM в течение нескольких месяцев.

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    6 сентября 2024, 07:58 • Новости дня
    Жительница Курской области рассказала о героизме бойцов «Ахмат»

    Tекст: Александра Юдина

    Жительница Большесолдатского района в Курской области поделилась историей о трех бойцах спецназа «Ахмат», которые своим мужеством помогли мирным жителям эвакуироваться из населенного пункта, захваченного ВСУ.

    По ее словам, местные жители были вынуждены спешно покидать свои дома из-за угрозы расстрелов, передает РИА «Новости».

    «Подруга рассказала, что пришлось убегать, потому что по селу ездили люди и расстреливали жителей мирных. А еще она рассказала, что были три «ахматовца», где-то на границе, а они держали оборону очень крепко. По словам подруги, пока люди были в селе, они «ахматовцы» ВСУ не пустили», – поделилась Андрианова.

    Ранее сообщалось, что российские военные не дают подразделениям ВСУ подтянуть свежие силы на Курское направление.

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