Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.0 комментариев
Средства ПВО уничтожили ракету ВСУ в Курской области
Смирнов: Средства ПВО уничтожили ракету ВСУ в Курской области
В пятницу расчеты противовоздушной обороны уничтожили украинскую ракету над Курской областью, сообщил глава региона Алексей Смирнов.
Ракету уничтожили утром 6 сентября, сообщил врио губернатора в своем Telegram-канале.
Он выразил благодарность бойцам ПВО за защиту неба.
Ранее Смирнов сообщал об уничтожении украинского дрона и авиабомб в приграничном районе Курской области.