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    11 августа 2024, 10:09 • В мире

    Гомосексуализм стал символом шведской армии

    Гомосексуализм стал символом шведской армии
    @ JOUNI PORSANGER/LEHTIKUVA/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Станислав Лещенко

    Шведские вооруженные силы гордятся тем, что в них окончательно побеждены «гендерные стереотипы». Даже в лозунг шведской армии внесены теперь соответствующие поправки. В шведской армии десятилетиями насаждали толерантность к секс-меньшинствам. Как это происходило и к чему привело в итоге?

    Раньше девиз шведских военных звучал просто и понятно: «Мы будем сражаться до последнего человека». Однако после вступления Швеции в НАТО шведские вооруженные силы изменили свой лозунг и теперь обещают сражаться за ЛГБТ*-ценности. Отныне лозунг звучит как «Мы будем сражаться до последнего гендерно-нейтрального человека» (Vi kommer kämpa till siste hen). 

    Новый официальный девиз армии Швеции опубликован на днях в крупнейшей газете государства Svenska Dagbladet. В передовице шведские военные уверяют, что гордятся тем, что «защищают Швецию, наших союзников и наше право идентифицировать себя так, как мы сами хотим».

    «Вооруженные силы уже давно работают над пропагандой разнообразия и инклюзивности. Новая кампания является ещё одним шагом, показывающим, насколько важно напоминать всем об их равной ценности. Мы считаем, что многообразие укрепляет нашу оборону и делает нас лучше подготовленными к встрече с будущими испытаниями», – заявил директор по маркетингу Вооруженных сил Швеции Юхан Ландестрём,

    В свое время Швеция стала одной из первых стран, разрешивших открытым геям служить в армии – это произошло еще в 1979 году, тогда же, когда гомосексуальность вывели в этом государстве из списка психических расстройств. С 1987 года запрет на всякую дискриминацию геев, включая службу в армии, прописан и в конституции. С 2008 года этот запрет распространяется также и на трансгендеров.

    При этом, что характерно, сами геи не удовольствовались полученным ими разрешением на армейскую службу, а повели массированное психологическое наступление. Гомосексуалисты в форме жаловались, что еще в 80-90-х они сплошь и рядом сталкивались с неприязненным отношением сослуживцев. Дескать, солдаты-гетересексуалы подчеркнуто сторонились своих однополых коллег и даже позволяли себе прилюдно использовать «гомофобный жаргон».

    Более того, несмотря на официальное разрешение служить в шведской армии, однополые солдаты долгое время не там считались особенно надежными. Вслух, правда, командиры старались это не проговаривать, но всегда имели в виду. Во-первых, у них имелись опасения в том, что гей-солдаты способны совращать обычных сослуживцев и делать их себе подобными. Во-вторых, бытовало мнение, что геи в форме более уязвимы перед иностранными разведками и охотнее идут на вербовку.

    В итоге военные-гомосексуалисты объявили решительную борьбу с этими «стереотипами». В частности, они доказывали, что легче завербовать такого солдата, которому есть что скрывать – шантажируя его и угрожая обнародовать компромат. Мол, многие шведские геи, даже невзирая на официальное разрешение, во время службы в армии предпочитали скрывать свою ориентацию, чтобы не столкнуться с «гомофобией» сослуживцев. Поэтому надо создать такие условия, чтобы однополые солдаты чувствовали себя свободно и уверенно. Тогда они не будут скрывать свою ориентацию и враг не сможет их шантажировать.

    Шведское либеральное сообщество превозносит капитана Кристера Фалстеда, который, сам будучи гомосексуалистом, еще в 2001 году обратился к армейскому командованию с требованием «прекратить молчание» о гей-солдатах. Самим же армейским геям он предложил объединиться в особую организацию, что и было сделано.

    В том же 2001 году в рядах шведской армии была сформирована официальная гей-ассоциация. Тогдашний главнокомандующий вооруженными силами страны Йохан Хедерстедт вынужден был созвать пресс-конференцию, в ходе которой предупредил, что, если до его сведения дойдет любой случай дискриминации из-за сексуальной ориентации, виновные понесут строгое наказание.

    После этого шведская армия предприняла ряд мер для «борьбы с гомофобией и поощрения разнообразия в рядах». Что характерно, аналогичные процессы шли в то время в шведской полиции и в шведской лютеранской церкви. Данные организации, как и армия, прежде пользовались репутацией гомофобных – и их тоже, что называется, ломали через колено, вводя в их деятельность новые стандарты.

    С 2005 года армия принимает активное участие в ежегодном стокгольмском фестивале Pride. В качестве особого достижения подается тот факт, что шведские гей-солдаты могут посещать однополые парады в военной форме.

    В 2008 году в рядах шведской армии появился особый «советник по вопросам ЛГБТ» – он занимается координацией инициатив, направленных на то, чтобы гомосексуалы в шведской военной форме чувствовали себя все более свободно. Теперь шведские вооруженные силы с гордостью заявляют, что они работают «в среде, где люди не считают необходимым скрывать свою сексуальную ориентацию или гендерную идентичность».

    Отметим, что в последние годы шведские военнослужащие приняли участие в большом количестве зарубежных миссий – не в одиночку, а в составе объединенных контингентов. За минувшие четверть века шведов в военной форме видели и в Афганистане, и в Чаде, и в Центрально-Африканской Республике, и в Ливии, и Мали, и в Сирии. В этих странах шведская армия всегда брала на себя дополнительную миссию, заключающуюся в том, чтобы «проявлять инициативу на международном уровне и действовать как нация-первопроходец в вопросах ЛГБТ».

    Иными словами, шведские солдаты обязаны рассказывать «непросвещенным туземцам» о преимуществах однополой любви. «Таким образом, вооруженные силы Швеции, как защитник нации и участник международных миротворческих операций, взяли на себя ключевую роль в символической демонстрации этого представления о себе», – заявляют шведские военные. Правда о результатах своих «просветительских миссий» в странах Африки и Азии они предпочитают умалчивать.

    После того, как шведская армия всесторонне «защитила права» геев в своих рядах, она взялась «защищать права» и трансгендеров. В 2014 году они тоже получили право нести службу в рядах национальных вооруженных сил. Однако и в последние годы шведские вооруженные силы тратят немалые суммы на системную работу по искоренению «гомофобии и гетеронормативности» в своих рядах. Для этого внедряются все новые «образовательные инициативы», направленные на «повышение компетентности военного персонала в области ЛГБТ».

    Кроме того, шведских военных принуждают к постоянному «публичному проявлению терпимости и открытости» – например, посредством участия в тех же фестивалях Pride. Тех, кто пытается отказывался, ссылаясь на гетеросексуальность, грозят уволить.

    Надо сказать, что работы еще непочатый край, ибо даже до сих пор еще шведы часто демонстрируют в соцсетях примеры «гомофобии». И ладно бы еще, если бы это были заполонившие страну мигранты из Азии и Африки, так еще и настоящие, природные шведы то и дело демонстрируют вопиющую несознательность.

    Люди пишут: «Кого вы реально желаете задействовать на защиту страны? Определенно уверен, что крепкие, как скала, мачо-военные, не считают привлекательными эти гей-парады, которые являются первоочередными и основными направлениями ценностей в нашей шведской армии». Встречаются и такие высказывания: «Пускай "гендерные" участвуют на этих прайдах, а армия Швеции может вместо этого маршировать. Военные Швеции должны защищать страну, а не вмешиваться в такие парады».

    В свою очередь, шведские либералы горько жалуются: «Все реакции, которые следуют после подобных мероприятий, предсказуемы. Темы такого рода неизменно привлекут праворадикалов, которые анонимно плюются ядом. И русские источники, которые так любят рассуждать об упадке и разложении в Швеции».

    На примере шведской армии заметно, что «толерантность» превратилась в западном мире в тоталитарную идеологию, требующую вовлечения и соучастия.

    У обычных людей, в глубине души осуждающих подобного рода вещи, остается все меньше шансов отмолчаться в стороне – требуется демонстрировать поддержку.

    Особенно же уязвимы оказываются военные – как люди, напрямую зависимые от начальства и вынужденные подчиняться его приказам. Шведское армейское начальство, демонстрируя преданность господствующей идеологии, требует, чтобы его подчиненные тоже постоянно доказывали свою приверженность к ней – что выражается в необходимости посещения солдатами «уроков толерантности» и гей-парадов. Неясно, правда, как такого рода мероприятия способствуют повышению боеготовности армии – но это уже другой вопрос.

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