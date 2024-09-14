На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.2 комментария
Посол России в Турции назвал главное препятствие для переговоров с Россией
Посол России в Турции Ерхов: Зеленский стал главным препятствием для переговоров с Россией
Украинская власть под предводительством президента Владимира Зеленского представляет собой главное препятствие в урегулировании, заявил российский посол в Турции Алексей Ерхов.
Россия никогда не отказывалась от переговоров, вопрос по ним следует переадресовать киевскому режиму, заявил Ерхов в интервью, передает РИА «Новости».
«Главным препятствием для достижения договоренностей является режим Зеленского. Россия с самого начала готова была сесть за стол переговоров и обсуждать достижение целей спецоперации политико-дипломатическим путем», – подчеркнул посол.
В марте 2022 года в Стамбуле были парафированы документы, но Украина решила воевать «до последнего украинца», чтобы добиться поражения России, подчеркнул он.
Российская сторона и сейчас готова взять за основу стамбульские договоренности, однако их нужно скорректировать с учетом новых реалий.
«В июне этого года наш президент Владимир Владимирович Путин озвучил контуры возможных договоренностей между Россией, Украиной и Западом. То есть мяч не на нашей стороне», – заключил дипломат.