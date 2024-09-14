Посол России в Турции Ерхов: Зеленский стал главным препятствием для переговоров с Россией

Tекст: Алексей Дегтярев

Россия никогда не отказывалась от переговоров, вопрос по ним следует переадресовать киевскому режиму, заявил Ерхов в интервью, передает РИА «Новости».

«Главным препятствием для достижения договоренностей является режим Зеленского. Россия с самого начала готова была сесть за стол переговоров и обсуждать достижение целей спецоперации политико-дипломатическим путем», – подчеркнул посол.

В марте 2022 года в Стамбуле были парафированы документы, но Украина решила воевать «до последнего украинца», чтобы добиться поражения России, подчеркнул он.

Российская сторона и сейчас готова взять за основу стамбульские договоренности, однако их нужно скорректировать с учетом новых реалий.

«В июне этого года наш президент Владимир Владимирович Путин озвучил контуры возможных договоренностей между Россией, Украиной и Западом. То есть мяч не на нашей стороне», – заключил дипломат.