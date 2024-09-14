На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.2 комментария
Богомаз сообщил об атаке БПЛА на Брянскую область
Богомаз: ПВО отражает атаку украинских дронов на Брянскую область, уничтожено шесть БПЛА
В настоящее время средства ПВО отражают очередную террористическую атаку по территории Брянской области, обнаружено и уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Богомаз сообщил о массированной атаке БПЛА в своем Telegram-канале. По его данным, уничтожено уже шесть украинских дронов, пострадавших и разрушений нет.
Ранее был уничтожен украинский беспилотник в Ростовской области.