«Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.

Честность – не только первый и самый элементарный шаг на пути к справедливости, но и необходимое требование нашей победы. Мы готовы простить многое, но только не вранье. Но прежде всего надо самим перестать врать. В том числе себе.

Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.

Наличные деньги пригодятся россиянам в будущем Доля наличных расчетов в России снизилась до 10%, поэтому дискуссия об отказе от купюр станет актуальной уже к 2030 году. Об этом сообщили в «Гознаке». По мнению экспертов, расставание с наличкой несет в себе немало преимуществ: помимо бытового комфорта оно улучшит и показатели прозрачности рынка. Однако в таком решении есть и риски, в том числе военного и политического характера. Подробности Перейти в раздел

Украина станет ширмой для американских ударов по России США в скором времени одобрят использование Украиной американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России. В экспертном сообществе уверены, что решающую роль в целеполагании ударов возьмут на себя Штаты, однако западные СМИ пытаются представить происходящее как планирование под руководством Зеленского. Что на самом деле скрывается за планами Киева наносить удары по территории России западным оружием? Подробности Перейти в раздел

Беспилотник-«дракон» станет разочарованием ВСУ Появляются подробности о характеристиках нового украинского беспилотника, который ВСУ начали применять в зоне спецоперации, – летающего огнемета. Аппарат успел получить и яркое прозвище, и упоминание в западной прессе – и был тут же успешно сбит российскими военными на территории Курской области. Как устроен этот БПЛА и насколько серьезную угрозу он представляет? Подробности Перейти в раздел

Почему энергетика Украины еще жива Крайне противоречивые заявления звучат с Украины по поводу предстоящей зимы. С одной стороны, говорится, что Харьков полностью остался без энергоснабжения. С другой, отвергается любой «апокалиптический сценарий». Какому из этих утверждений стоит верить, в каком реально состоянии находится украинская энергетика – и от чего зависит ее обвал? Подробности Перейти в раздел

Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности Перейти в раздел