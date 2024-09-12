США выкладывают главный козырь на Украине раньше времени

Геворг Мирзаян
Американцам придется привыкать к правилам «Концерта держав»
Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.
Андрей Полонский
Честность приближает победу и справедливость
Честность – не только первый и самый элементарный шаг на пути к справедливости, но и необходимое требование нашей победы. Мы готовы простить многое, но только не вранье. Но прежде всего надо самим перестать врать. В том числе себе.
Глеб Кузнецов
11 сентября – важнейший по последствиям день XXI века
«Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.