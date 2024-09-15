Польша привлекла армию к спасательным работам из-за наводнения

Польша привлекла армию к спасательным работам из-за критического наводнения

Tекст: Вера Басилая

Вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в связи с критической ситуацией из-за наводнения было привлечено 4 тыс. военных, передает РИА «Новости».

По данным радиостанции, обильные дожди спровоцировали подтопления в нескольких населенных пунктах. Так в Клодзке река Ныса Быстрицкая вышла из берегов, въезд в город закрыт.

В Силезском воеводстве на некоторых дорогах образовались огромные заводи, есть места, которые невозможно проехать из-за затопления. Проходит эвакуация населения, несколько сотен человек уже вывезено.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что ожидаются рекордные осадки в ночь на воскресенье, ситуация с паводком резко ухудшится.

Между тем, в Чехии также проходит эвакуация населения из-за паводка. Из берегов вышла река Опава, которая начала обступать город с таким же названием.

По словам мэра Опавы Томаша Навратила, готовится эвакуация в общей сложности о нескольких тысячах человек, их временно разместят в культурных центрах и в учебных заведениях города.

Дома и квартиры эвакуированных останутся под надзором полиции и пожарных, готовых к любым неожиданным поворотам событий. По словам мэра, полицейские могут развозить небольшие запасы еды тем, кто побоится уехать из дома.

Власти Моравско-Силезского и Оломоуцкого краев первыми в Чехии объявили в субботу о введении режима ЧС. По данным метеорологов, река Опава и ряд других местных рек достигли максимального за последние 50 лет уровня воды из-за обильных дождей.

Ранее из-за паводка на севере Вьетнама погибли 233 человека.