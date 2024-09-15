На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.2 комментария
ПВО сбила еще три БПЛА над Брянской областью
Богомаз сообщил об уничтожении еще трех беспилотников над Брянской областью
Силами ПВО Министерства обороны России над Брянской областью обнаружены и уничтожены еще три вражеских БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По словам Богомаза, в результате атаки украинских БПЛА, пострадавших и разрушений нет, идет работа всех служб на месте.
Ранее Богомаз сообщил о массированной атаке дронов на Брянскую область, было сбито шесть беспилотников.