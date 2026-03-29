В Ленобласти третий раз за сутки объявили опасность БПЛА
В трех районах Ленинградской области в третий раз за сутки 29 марта была объявлена воздушная опасность, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Губернатор в своем Telegram-канале предупредил жителей: «Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области в Волховском, Киришском и Тихвинском районах. Возможно понижение скорости мобильного интернета».
В воскресенье Дрозденко сообщил, что в Ленинградской области отменили режим воздушной опасности.
Ранее украинские дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленобласти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 29 марта Дрозденко сообщил о 18 сбитых над Ленинградской областью дронах.