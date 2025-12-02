  • Новость часаПутин назвал снижение инфляции главным достижением года
    2 декабря 2025, 18:00 • Экономика

    Китайский туризм принесет России деньги и хлопоты

    Китайский туризм принесет России деньги и хлопоты
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Россия открывает свои границы для китайских туристов, пока в качестве ответного жеста и на временной основе, в экспериментальном порядке. Насколько значим китайский туризм в мировом масштабе, на какую часть этого рынка может претендовать Россия и какие регионы прежде всего?

    Первого декабря Владимир Путин подписал указ о введении безвизового режима с Китаем – он будет действовать до 14 сентября 2026 года. Теперь китайские граждане могут въезжать в Россию без визы на 30 дней в туристических, гостевых или деловых целях, для участия в мероприятиях, а также для транзитного проезда.

    Фактически решение российского президента стало ответом на аналогичное решение китайской стороны. Еще 15 сентября Пекин ввел аналогичный безвиз для россиян – на те же самые 30 дней, «в деловых, туристических, экскурсионных целях, для посещения родственников и друзей или в рамках обмена». Китайский безвиз действует год, заканчивается 14 сентября 2026 года – и именно поэтому российский испытательный срок тоже заканчивается в это время.

    «Для Пекина пробный период – это стандартная практика. Ровно так же было и когда они вводили безвиз с Европой, для обкатки механизма», – поясняет газете ВЗГЛЯД гендиректор компании «Транс-Шоу Тур», председатель Совета директоров компании China Travel Сергей Назаров.

    Пекин вообще делает ставку на развитие открытого туризма. «В настоящее время Китай установил безвизовый режим (в одностороннем порядке или на двусторонней основе) с более чем 70 странами. Число стран, граждане которых имеют право на безвизовый транзит через Китай, увеличилось до 55, число пунктов въезда – до 60… а максимально допустимый срок пребывания увеличен до 240 часов», – пишет китайская Global Times.

    Поэтому туроператоры уверены в том, что после окончания пробного периода безвиз будет продлен. Просто потому, что он выгоден, а в условиях нынешнего уровня российско-китайских отношений – очевиден.

    Частичный безвиз существовал и ранее. Например, если это групповой туризм – группу по спискам пускали без визы. Но могли возникнуть организационные сложности – например, если кто-то из группы заболел до отлета или вообще не приехал. Поэтому туроператоры ожидают роста потока отдыхающих. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе считает, что после безвиза турпоток из Китая вырастет на 30% – прежде всего за счет Дальнего Востока. Директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин же уверен, что поток вырастет вдвое.

    Китайские гости – это приз, за который борются многие страны. В последнем допандемийном 2019 году китайцы были лидерами в области глобального туризма. Они совершили 155 млн поездок за рубеж, оставив там 255 млрд долларов.

    В пандемию, конечно, все резко сократилось, но сейчас китайцы снова открывают для себя третьи страны. И Москва хочет получить свой кусок пирога.

    «Россия планирует к 2030 году в четыре раза увеличить поток туристов из Китая в Россию и предлагает нарастить авиасообщение со стороны Китая до 200 рейсов в неделю из ключевых городов, включая южные города, где пока наблюдается низкая частота авиарейсов», – говорил в сентябре министр экономического развития России Максим Решетников.

    Однако пока что Россия не является для китайских туристов приоритетной туристической точкой. «Основные направления для поездок граждан Китая – это страны Юго-Восточной Азии, граничащие с КНР, а также Европа. Россия, конечно, тоже интересна – но не настолько. Максимум у нас было два с лишним миллиона туристов, и это до пандемии», – говорит Сергей Назаров. По его словам, до COVID сюда ехали либо те, кто соприкасался с российской культурой, либо что-то знает о России, либо потому, что это дешево. Сейчас едут по двум первым причинам – низких цен уже нет, но и уровень благосостояния приезжающих граждан КНР повысился.

    В 2024 году Россию посетило около двух миллионов китайских туристов, а в этом действительно может быть до трех миллионов. В численном выражении это немало, однако все равно является считанными процентами от общего китайского туроборота.

    Есть проблемы и с локациями. В теории, конечно, Россия является туристическим раем для среднестатистического китайца, который живет в городских джунглях на побережье. Китайцы очень любят природу, поэтому, например, валом валят в тот же свой Синьцзян посмотреть на горы.

    Однако из-за отсутствия туристической инфраструктуры до пандемии они в России ездили в основном в Москву и Санкт-Петербург, а также в соседние с Поднебесной Амурскую область и Приморье. Сейчас же этот список еще больше сократился.

    «Самые востребованные регионы среди китайских туристов – это все-таки Байкал, Хабаровск, Благовещенск. В Москву и Санкт-Петербург едет гораздо меньше туристов из Китая, чем это было раньше – китайцы очень острожные, поэтому безопасность ставят во главу угла»,

    – поясняет Сергей Назаров.

    Наконец, есть и третья проблема – специфика организации. До пандемии китайцы отдыхали в России по так называемой замкнутой схеме. Их полностью обслуживают китайские турфирмы.

    Во время пандемии эта схема рухнула: китайцы не приезжали – и компании закрывались. «Но сейчас, когда в России появилось много компаний с китайскими корнями, схема может заработать вновь. С китайскими туристическими компаниями сложно тягаться – они и отправляют туристов, и принимают их, и лучше знают психологию китайского населения, поэтому сами составляют программы и сами планируют бюджет», – говорит Сергей Назаров.

    Конечно, даже в этом случае российская экономика не остается внакладе. По словам члена комитета по туризму Госдумы Аллы Салаевой, благодаря китайским туристам будет увеличиваться объем поступающих в страну денежных средств, развивается инфраструктура, гостиничный бизнес, сектора транспорта и услуг. Однако все равно у депутатов впереди большая работа для того, чтобы деньги от китайских туристов – а это миллиарды долларов – шли в российскую, а не в китайскую экономику.

