Депутат Рады заявил о желании украинцев говорить на русском языке

Депутат Рады Дубинский: На Украине хотят думать и говорить на русском языке

Tекст: Дарья Григоренко

Дубинский отметил: «Закрываются книжные магазины по всей Украине, потому что покупателей нет. Не хочет народ читать книги на мове (украинском языке – прим. ВЗГЛЯД), хоть убейся… Пока соцсети наполняются историями про патриотичных граждан, требующих не говорить в троллейбусе мовой оккупанта, на ней все также хотят читать, слушать песни, говорить и, самое страшное, думать», передает РИА «Новости».

Депутат также сообщил, что пока власти Украины не нашли способ заставить людей покупать литературу на украинском языке.

Ранее Белгород-Днестровский горсовет Одесской области принял решение о запрете публичного использования русскоязычных книг и музыки, а также других культурных продуктов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в одесских школах провели проверки личных телефонов учителей, чтобы выяснить, на каком языке они общаются с родителями учеников в мессенджерах. Кроме того, в школах Одессы ввели штрафы для родителей, если их дети на переменах отказываются говорить на украинском языке.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала мировое сообщество принять меры из-за положения русскоязычного населения на Украине.