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МИД КНР назвал единственный путь решения украинского кризиса
Китай назвал диалог единственным путем урегулирования кризиса на Украине
Дипломатические переговоры остаются единственным действенным способом разрешения конфликта на Украине, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя попадание ракеты в Киево-Печерскую лавру.
Официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь прокомментировал попадание ракеты в комплекс зданий монастыря, передает РИА «Новости».
«Позиция Китая по украинскому кризису остается последовательной и ясной, диалог и переговоры являются единственным реальным путем урегулирования кризиса», – отметил дипломат.
Министерство обороны России сообщило о повреждении зданий Киево-Печерской лавры американской ракетой Patriot.
Несколькими днями ранее украинские чиновники начали силовой захват помещений канонической православной церкви в этом монастыре.
В феврале текущего года председатель КНР Си Цзиньпин назвал мирные переговоры основным инструментом для урегулирования конфликта.
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