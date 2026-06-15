Минобороны сообщило об ударах «Геранями» по Криворожской ТЭЦ

На выезде с Украины в Польшу заметили гигантские очереди

Tекст: Алексей Дегтярёв

Огромные очереди из желающих покинуть страну образовались на пункте пропуска во Львовской области, их заметили у КПП «Краковец», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Фото и видео доступно в канале Max деловой газеты ВЗГЛЯД.

Госпогранслужба Украины предупредила, что с 15 июня в польском пункте пропуска «Медика» начнутся ремонтные работы. Они затронут полосы движения для оформления автобусов на выезд с украинской территории.

Автобусное сообщение не прекратится, но оформление на пункте «Шегини – Медика» будет проходить с задержками. Ожидается снижение общей пропускной способности этого направления, которое является одним из самых загруженных на границе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Госпогранслужба Украины зафиксировала резкий рост пассажиропотока на выезд из страны.

Также в декабре украинские СМИ сообщали о многочасовом коллапсе в пунктах пропуска «Краковец» и «Шегини».