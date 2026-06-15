Семья может снова стать основой нашего мира только в том случае, если мы вновь научимся проживать и ценить совместную жизнь, а не отдавать детей на воспитание посторонним людям и пестовать ценности индивидуального успеха.0 комментариев
Минобороны сообщило об ударах «Геранями» по Криворожской ТЭЦ
Вооруженные силы России нанесли точный удар с помощью БПЛА по Криворожской теплоэлектростанции в Зеленодольске, которая использовалась для обеспечения нужд украинских боевиков, сообщило Минобороны.
Целью успешной атаки стала Криворожская тепловая электрическая станция, передает РИА «Новости». Для выполнения боевой задачи специалисты войск беспилотных систем применили аппараты «Герань».
Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами поражения важного объекта инфраструктуры. Удар по станции нанесли военнослужащие российской группировки «Днепр».
Ранее Минобороны сообщало, что в ответ на террористические действия киевских властей ВС России поразили киевский завод «Радар», цех по производству БПЛА, объекты компаний «Завод Маяк», «Буревестник».
Фото и видео ударов ВС России по объектам на Украине смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.