Семья может снова стать основой нашего мира только в том случае, если мы вновь научимся проживать и ценить совместную жизнь, а не отдавать детей на воспитание посторонним людям и пестовать ценности индивидуального успеха.0 комментариев
«Единая Россия» обратилась в СК после фиктивной прописки 57 человек в квартире
Руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Сидякин направил депутатский запрос в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по факту взлома «Госуслуг» жительницы Екатеринбурга, в квартире которой обманом прописались 57 человек.
В двухкомнатной квартире жительницы Екатеринбурга через портал госуслуг дистанционно зарегистрировались 57 уроженцев Ингушетии, сообщил депутат Госдумы Александр Сидякин в Max. Вскоре женщина получила квитанции за коммунальные услуги на сумму 50 тыс. рублей.
Выяснилось, что часть фиктивно прописанных граждан уже обратилась в местное отделение пенсионного фонда. Они попытались оформить социальные пособия на 85 детей. Уголовное дело по данному факту пока не возбуждено.
Сидякин направил официальный запрос в Следственный комитет с требованием разобраться в ситуации. «Считаю, что пройти мимо такой ситуации – это путь к тому, что завтра также «пропишут» табор в любой из ваших квартир», – заявил политик. Он подчеркнул необходимость наказать виновных и избавить пострадавшую от необоснованных долгов.
В феврале МВД предупредило о краже аккаунтов россиян на портале «Госуслуги» через поддельные чат-боты.
В конце прошлого года полиция раскрыла схему регистрации сотен несуществующих детей ради получения социальных выплат.
Прошлым летом правоохранители задержали организаторов массовой фиктивной регистрации мигрантов через взломанные личные кабинеты граждан.