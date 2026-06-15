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Глава ЦИК Армении выступил против переголосования на выборах
Глава ЦИК Армении Овакимян выступил против переголосования на выборах
Руководитель армянского Центризбиркома Ваагн Овакимян отказался назначать повторные выборы на трех участках с аннулированными результатами, сославшись на угрозу нарушения равенства избирателей.
Председатель Центральной избирательной комиссии Армении Ваагн Овакимян выступил против проведения повторного голосования на трех избирательных участках, где итоги были признаны недействительными, передает РИА «Новости». По его мнению, автоматическое назначение новых выборов в таких случаях недопустимо.
«Центральная избирательная комиссия, признав результаты голосования на каком-либо участке недействительными, не должна автоматически назначать повторное голосование. Принимая такое решение, ЦИК должен учитывать защиту реального волеизъявления избирателей и обеспечение законности результатов выборов», – заявил Овакимян.
Глава ведомства подчеркнул, что переголосование способно нарушить принцип равенства граждан. Он пояснил, что условия для избирателей изменятся: во время первых выборов люди не знали о промежуточных результатах и влиянии своих голосов на общий итог.
Днем ранее шесть политических партий и блоков Армении выразили сомнения в легитимности прошедших парламентских выборов. Оппозиционеры заявили, что кампания проходила в условиях, ставящих под угрозу свободный и справедливый характер процесса. При этом недовольные политики пообещали отстаивать права граждан исключительно законными и демократическими методами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Армении аннулировала итоги выборов на третьем по счету участке.
Представители партии «Процветающая Армения» потребовали провести повторное голосование.
Оппозиционный блок «Сильная Армения» подал официальное заявление для полной отмены результатов прошедшей кампании.